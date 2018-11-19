مصادر للجمهورية: عامل الوقت لمعالجة العقدة السنّية مهم سلبا او ايجابا

لفتت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لعملية ​تشكيل الحكومة​ عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "عامل الوقت لمعالجة هذه العقدة السنّية مهم سلباً او ايجاباً"، مؤكدة أن "تصوير البعض البلد بأنّه ذاهب للانهيار ليس منطقياً ولا واقعياً الآن، فلماذا لم يكن البلد على هذه الحال ايام العراك الذي دار حول العقدتين ​المسيحية​ والدرزية؟ ولماذا لم يُقَل يومها انّ البلد يقف على حافة انهيار مالي واقتصادي؟".

واعتبرت المصادر، أن "التهويل بمخاطر اقتصادية ومالية وشيكة «لا يعدو كونه افتعالاً لمشكلة ليست موجودة خصوصاً، انّ الدولة كانت ولا تزال قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية للداخل والخارج، ولم يحصل انّها عجزت عن ذلك حتى في ايام الشدائد".

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