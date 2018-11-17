نيويورك تايمز: سي اي اي استندت الى مكالمات لتؤكد ان محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

أشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الى أن "سي سي اي خلصت الى ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​ استناداً الى مكالمات رُصدت".

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