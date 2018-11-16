كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطات كوريا الشمالية تطرد مواطن أمريكي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الجمعة، أن السلطات طردت مواطناً أمريكياً من كوريا الشمالية بعد أن دخل البلاد بطريقة غير شرعية الشهر الماضي.

والرجل الذي عرف عنه باسم لورنس بروس بايرون، موقوف منذ عبوره إلى كوريا الشمالية قادماً من الصين الشهر الماضي، بحسب الوكالة.

وفي أثناء التحقيق معه، قال إنه دخل البلاد حسب توجيهات الاستخبارات الأمريكية المركزية، وأضافت الإذاعة "جوسون" المركزية الكورية الشمالية، أن السلطات المعنية أقرت بطرد المواطن الأمريكي رولانس خارج الجمهورية.