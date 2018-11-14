كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مرشح يهودى برئاسة بلدية القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز مرشح يهودى متدين فى انتخابات رئاسة بلدية القدس، اليوم الأربعاء، فى جولة إعادة أمام مرشح علمانى لشغل منصب يُشكل حكم إسرائيل للمدينة المقدسة، الواقعة فى قلب الصراع مع الفلسطينيين.

تغلب موشى ليون، الذى يرتدى القلنسوة اليهودية، على عوفر بركوفيتش نائب رئيس البلدية البالغ من العمر 35 عاما فى جولة الإعادة التى جرت لعدم حصول أى من الرجلين على الأصوات الكافية لتحقيق الفوز من الجولة الأولى، التى خاضها خمسة مرشحين قبل أسبوعين، ويحظى ليون بتأييد اثنين من أعضاء مجلس الوزراء اليمينى برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت النتائج شبه النهائية لجولة الإعادة التى جرت أمس الثلاثاء اقتراب ليون من الحصول على 52 بالمئة من الأصوات، وجاء الاقتراع فى إطار انتخابات بلدية أجريت فى أنحاء إسرائيل خاضها كثيرون من المرشحين كمستقلين أو على قوائم حزبية غير تقليدية مما يجعل من الصعب قياس أى أثر سياسى واسع للنتائج.