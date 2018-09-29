"المتر بـ23 ألف جنيه".. "سيتي إيدج" تطرح أبراج المنصورة الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، طرح المرحلة الأولى من وحدات أبراج المنصورة الجديدة، خلال الأسبوع الجاري، حيث يضم البرج الواحد 28 طابقًا.

وقال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه تقرر طرح أول برجين ضمن أبراج المنصورة الجديدة تحت اسم "زاهية"، لافتًا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح بين 130 و250 متر.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أنه سيتم الترويج للبرجين في معرض سيتي سكيب جلوبال، والذي سينطلق يوم 2 أكتوبر المقبل بدبي، لافتًا إلى أن الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيبات.

وأوضح مصدر مسؤول بمبيعات الشركة، أنه تحدد سعر المتر في أبراج المنصورة الجديدة ليبدأ من 18 ألف جنيه وحتى 23 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة تتبع أسلوب طرحها لأبراج العلمين الجديدة والتي بدأت بنفس السعر ووصلت بعد ذلك إلى 42 ألف جنيه، وفقًا لأسلوب العرض والطلب، وأن الأسعار زادت بسبب الإقبال الكبير عليها.

وأكد المصدر، أن الأسبوع الجاري ستبدأ الشركة في استقبال العملاء، لدفع جدية الحجز والتي تصل إلى 10% من ثمن الوحدة، وتقسيط الباقي على 7 سنوات، بحيث يتم دفع قسط كل 3 أشهر، لافتًا إلى أنه يوجد أيضًا فلل بمساحات تصل إلى 500 متر، وتاون هوس يصل إلى 200 متر لكن لم يتم طرحهم للحجز حتى الآن.

يشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، وقع في وقت سابق بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج"، تقوم من خلاله الشركة بإدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.