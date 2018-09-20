شكرا لقرائتكم عجوز تركي يقتل زوجته بعد مرور 50 عاماً على زواجهما! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اهتزّت مدينة إسطنبول التركية على وقع خبر قتل عجوز تركي، زوجته البالغة من العمر 76 عاماً، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرة القتيلة على زوجها البالغ من العمر 85 عاماً، بحسب صحف تركية عديدة.

وحسب ما ذكرته صحف تركية، الأربعاء، عن قاتل زوجته التي اقترن بها منذ 50 عاماً، فإن المتهم ويدعى (بلال.أ) قد قام بقتل زوجته (أسماء) بعد شجار عنيف وقع بينهما، على خلفية غيرة الزوجة على زوجها الذي اتهمته بأنه يتواصل مع امرأة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد إسعاف القاتل إلى المستشفى، إثر فشل محاولة انتحاره بعد قتل زوجته، قال المتهم بلال، إن الخلافات كثرت بينه وبين زوجته في الفترة الأخيرة، والتي كانت تتهمه بالتواصل مع امرأة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر مشادة عنيفة وقعت بينهما، انتهت بطلب الضحية منه مغادرة المنزل، قام القاتل بالولوج إلى المطبخ وإحضار سكين، وسدّد طعنة قاتلة في "قلب" زوجته، بحسب إفادته التي تقدّم بها أثناء التحقيق معه من قبل شرطة إسطنبول.

يذكر أن الزوجين المذكورين يقيمان في ألمانيا منذ فترة طويلة، وكانا يقضيان عطلتهما في تركيا، إلا أن العطلة انتهت بجريمة قتل "مخيفة وصادمة" أنهى فيها زوج على أبواب التسعين من عمره، حياة زوجته التي هي على أبواب الثمانين من عمرها، وبعد اقتران دام نصف قرن.