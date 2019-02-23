تراند اليوم : اسماء المنفذ فيهم حكم الاعدام في قضية النائب العام

تمكنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء الماضي، من تنفيذ قرار حكم الإعدام بحق 9 شبان معارضين أُدينوا بـ"التورط" في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق وسىائل إعلام مصرية محلية.



جاء ذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها.



وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحكم نُفِّذ داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".



وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قالت على "تويتر"، الثلاثاء: "‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً. عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية".



وقالت المنظمة إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة. وأضافت: "يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد".