ارطغرل 136 : موقع النور ارطغرل 136 قيامة أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 136 مترجمة قيامة ارطغرل الحلقة 136 .. موقع النور ارطغرل الحلقة 136

متابعات/الخليج 365 / أرطغرل 136 قيامة أرطغرل الموسم – الجزء الخامس الحلقة 136 مترجمة قيامة ارطغرل الحلقة 136 الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الموسم – الجزء الخامس مترجمه للعربية بجوده HD <3 فقط و حصريا عبر موقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع والأخير، وتعد أرطغرل الحلقة 136 الأكثر بحثاً بين الحلقات الأخرى، ففيها يحرر أرطغرل سوغوت.

وعن أحداث مسلسل قيامة أرطغرل ،وفي تفاصيلها كانت هناك قبيلة في الشتات تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ.وتحكي تفاصيل مسلسل ارطغرل عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة “القايي” ونشأة أرطغرل وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل ارطغرل قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق ووصول هجرة أرطغرل وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن “حياة أرطغرل الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول و إمارات التركمان.

كما يحي مسلسل ارطغرل ويوثق تاريخ السلاجقة وتأسيس دولة “السلاجقة الروم” ( التابعة للمؤسس سلجوق بن دقاق) وهو قائد قبيلة من قبائل الغز الترك ومؤسِّس سلالة السَّلاجقة، إضافة للحديث عن أقوى سلاطينها “علاء الدين كقيباد الأول”، أما الباب الخامس فقد تطرق للدولة البيزنطية ولفرسان الهيكل والمغول ووفاة أرطغرل واستلام عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

وأرطغرل هو والد عثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.

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