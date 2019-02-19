الآن بث حصرى مباشر مباراة برشلونة و ليون اليوم فى دورى أبطال أوروبا

بث حصرى مباشر مباراة برشلونة و ليون اليوم فى دورى أبطال أوروبا، مباراة الذهاب لدور الستة عشر، برشلونة استطاع الفوز على بلد الوليد فى الليجا الدورى الأسبانى بهدف نظيف، و استمر صدارة الليجا الإسبانية حيث يمتلك من النقاط 54 نقطة فى رصيده ، بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد و تسع نقاط عن فريق ريال مدريد، برشبون كان قد احتل قمة مجموعته فى أبطال أوروبا

.موعد مباراة برشلونة و ليون بث مباشر

المباراة ستكون فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت، الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و الاردن و سوريا و فلسطين و لبنان

تشكيل برشلونة ضد ليون، كالتالى:

شتيجين – سيميدو – بيكيه – لينجليت – جوردى ألبا – بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – راكيتيتش – ديمبلى – ميسي – سواريز.

الشوط الأول

بدأت المباراة النتيجة تعادل سلبى

د 7 النتيجة حتى الان 0/0

د 11 النتيجة هى 0/0 حتى الان

د 17 هجمات سريعة من فريق برشلونة و النتيجة 0/0

د 28 مازال فريق برشلونة يحاول احراز هدف

د 38 هجمات خطيرة للبارشا و النتيجة 0/0