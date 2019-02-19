تراند اليوم : تفسير الأحلام الشامل tafsir ahlam تفسير الاحلام الشامل بالحروف

مرحبا بك في تفسير الأحلام الشامل tafsir ahlam من الاحلام ، يمكنك الوصول الى تفسير الاحلام الشامل الذي تريده عن طريق اختيار الحرف الذي يبدأ به ما تمت رؤيته في المنام . الاشياء مرتبة ابجديا في صفحات الحروف لتسهيل وصولك الى التفسير المطلوب . التفسير معتمد على كتب تفسير الاحلام الشهيرة مثل كتاب ابن سيرين و كتاب النابلسي .

ولكم تفسير حلم الموت وفيه ،للموت رهبة لا يضاهيها رهبة، فالإنسان لا حيلة له أمامه، ولا يستطيع فيه تقديم ولا تأجيل. وقد صدق القائل بأن الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهو أيضًا صاحب اللمسة الأخيرة في حياة الإنسان.لأجل ذلك كله يكون للموتِ رهبته، حتى لو جاء كرؤيا في المنام، أو كحلمٍ عابرٍ، أو حتى كان أضغاثُ أحلام.

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وعند الناس ارتبط تفسير حلم الموت بطول العمر، إلا أن هذا التفسير نذرٌ قليل من بحر التفسير الواسع،

وفي هذا الموضوع سنحاول أن نوضح كل ما يتعلق برؤى الموت المختلفة.

قبل الدخول في تفسير رؤى الموت المختلفة، ينبغي أن نلقي الضوء على دلالات رؤية الموت في المنام،

فرؤية الميت في المنام لها عدة دلالات منها:

الخير لما كان خائفًا أو حزينًا.

رد الودائع.

خلاص المريض من مرضه.

خلاص السجين من سجنه.

الاجتماع بالغائب.

نقص الدين وفساده.

العلو في الدنيا (إذا صاحبت الرؤيا صراخ وبكاء، ولم يدفن الميت في التراب).

عدم صلاح الحال (إذا صاحبت الرؤيا صراخ وبكاء، وتم دفن الميت في التراب).

موت الفجأة يدل على سرعة الغنى للفقير.

موت الأنبياء عليهم السلام يدل على ضعف الدين.

موت العالم يدل على ظهور بدعة في الدين.

موت الوالدين يدل على ضيق العيش.

موت الزوجة يدل على ذهاب الدنيا.

موت الولد يدل على انقطاع الذكر.

موت الإخوة يدل على موت الأعداء.

أموات المشركين يدلوا على الأعداء.

الأخذ من الميت رزق.

الحديث مع الميت طول عمر.

تفسير رؤية الميت في المنام

تُفسر رؤية الميت في المنام على حسب شكله، حاله، وما يفعله أثناء الرؤيا.

فعن المفسر أبو سعيد رحمه الله: الموت في الرؤيا ندامة من أمر عظيم، فمن رأى أنّه مات ثم عاش، فإنه يذنب ذنباً ثم يتوب لقوله تعالى " قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن فاعترفنا بذنوبنا". ومن مات من غير مرض ولا هيئة من يموت عمره يطول.

وعنه أيضًا: الأصل في رؤيا الميت -والله أعلم- أنك إذا رأيت ميتاً في منامك يعمل شيئاً حسناً، فإنه يحثك على فعل ذلك، وإذا رأيته يعمل عملاً سيئاً، فإنه ينهاك عن فعله ويدلك على تركه.

ومن تفسيرات رؤية الميت في المنام ما يلي:

من رأى أن ميت يخبره أنه لم يمت، فإنه في مقام الشهداء.

من رأى الميت مريضًا، فإنه مسئول عن أمر دينه.

من رأى ميتًا في هيئة حسنة وهو ضاحك، فحاله كذلك عند ربه.

من رأى أنه يصاحب ميتًا؛ فإنه يسافر سفرًا بعيدًا.

من رأى أن الميت يضرب حيًا؛ فإن الحي قد أحدث فسادًا في دينه.

من رأى ميتًا يضربه؛ فإنه ينال خيرًا من سفر.

من رأى ميتًا نائمًا؛ فإن نومه راحة في الآخرة.

من رأى أن ميتًا يحدثه، فإن كل ما أخبر به الميت عن نفسه أو غيره فهو حق وصدق.

من رأى أن الميت حي في منامه؛ فإن الله يحيي له أمرًا قد مات.

من رأى أن ميتًا وجهه مسود؛ فإنه مات على الكفر.

تفسير السلام على الميت في المنام

تُفسر رؤيا السلام على الميت على حسب حال الميت في المنام، ومن تفسيرات السلام على الميت في المنام ما يلي:

من رأى أن ميتًا قد سلم عليه، دل ذلك على حسن حاله عند الله عزوجل.

من رأى أن الميت أخذ بيده، فإنه يرزق بمال من جهة ميؤوس منها.

من رأى أنه يكلم ميتًا؛ فإنه يكون بينه وبين الناس جحود.

من رأى أنه يعانق الميت معانقة مودة، فإن عمره يطول.

من رأى أنه يعانق الميت معانقة منازعة، فتلك رؤيا مكروهة لا خير فيها.

تفسير تقبيل الميت في المنام

يُفسر تقبيل الميت في المنام على حسب حال الميت، وتختلف باختلاف تفاصيل الرؤيا.

ومن تفسيرات تقبيل الميت في المنام ما يلي:

من رأى أنه يقبل ميتًا وكان الرائي مريضًا؛ فإنه يموت.

من رأى أنه يقبل ميتًا معروفًا؛ فإنه ينتفع من الميت بعلم قد تركه أو مال.

من رأى أنه يقبل ميتًا مجهولًا، نال مالًا من حيث لا يحتسب.

من رأى أن ميتًا مجهولًا يُقبله، فإنه يجد خيرًا في موضوع لا يُرجى منه خير.

من رأى أن ميتًا معروفًا يُقبله، فإنه ينال من ناحية هذا الميت خير.

تفسير نكاح الميت في المنام

تُفسر رؤيا نكاح الميت على حسب حال الميت في المنام، ومن تفسيرات نكاح الميت في المنام ما يلي:

من رأى أنه ينكح ميتًا مجهولًا في قبر، فإنه يزني.

من رأى أنه ينكح ميتًا ثم أمنى، فإنه يخالط رجلًا شريرًا منافقًا، ويخسر عليه شيئًا من ماله.

من رأى أنه ينكح ميتًا معروفًا سواء كان رجلًا أو امرأة، فإنه يظفر بحاجةٍ قد يئس منها.

من رأى أنه ينكح ذا حرمة من الموتى، فإن الناكح يصل المنكوح بصدقة أو دعاء.

من رأى أنه تزوج امرأة ميتة ثم وجدها حية؛ فإن الحي يموت.

من رأى كأن ميتًا معروفًا قد نكحه، أصابه نفع من عمله أو ماله.

تفسير شكوى الميت في المنام

تُفسر شكوى الميت في المنام على حسب العضو الذي يشتكي منه.

من تفسيرات شكوى الميت في المنام ما يلي:

من رأى ميتًا يشتكي من رأسه، فإنه مقصر في أمر رئيسه أو والديه.

من رأى ميتًا يشتكي من عنقه، فإنه مسؤول عن ضياع ماله أو منع صداق زوجته.

من رأى ميتًا يشتكي من يده، فإنه مسؤول عن أخيه وأخته أو شريكه، أو قد يكون حلف يمينًا كاذبًا.

من رأى ميتًا يشتكي من جنبه، فإنه مسؤول عن حق امرأة.

من رأى ميتًا يشتكي من بطنه، فهو مسؤول عن حق الوالد والأقرباء، وعن حق ماله.

من رأى ميتًا يشتكي من رجله، فهو مسؤول عن إنفاقه ماله في غير رضا الله.

من رأى ميتًا يشتكي من فخذه، فهو مسؤول عن عشيرته وقطع رحمه.

من رأى ميتًا يشتكي من ساقيه، فهو مسؤول عن إفناء حياته في الباطل.

تفسير تغسيل الميت في المنام

تُفسر رؤيا تغسيل الأموات على حسب حال الميت في الحلم، وتفاصيل كل رؤيا.

من تفسيرات تغسيل الميت في المنام ما يلي:

من رأى ميتًا يُغسل نفسه، فذلك بشارة بزوال الهموم وزيادة الأموال.

من رأى ميتًا يُغسله شخص، فإن ذلك الشخص سيتوب على يديه أقوام مفسدين.

من رأى أنه على مغتسل الأموات؛ فإن أمره يرتفع، وينجو من ذنوب وهموم وديون.

من رأى ميتًا يطلب غسل ثيابه، فذلك دليل على حاجة الميت إلى الدعاء، أو الصدقة، أو قضاء الدين، أو إرضاء خصم، أو تنفيذ وصية.

من رأى أن شخص يغسل ثياب الميت، فإن ذلك خير يصل من الغاسل إلى الميت.

تفسير تكفين الميت في المنام

تُفسر رؤيا تكفين الميت على حسب حال الميت، وعلى حسب شكل الكفن.

من تفسيرات تكفين الميت في المنام ما يلي:

قيل أن الكفن دليل ميل إلى الزنا.

من رأى الكفن وكأن الميت لم يلبسه، فإن الرائي يدعي للزنا ولا يجيب.

من رأى كأنه ملفوف في الكفن كما يلف الموتى، دلت رؤياه على موته.

من رأى كأنه ملفوف في الكفن ولم يغط رأسه ورجليه، دلت رؤياه على فساد دينه.

كلما كان الكفن على الرائي أقل، فإن ذلك يدل على أنه أقرب للتوبة. وكلما كان الكفن أكثر كان أبعد عن التوبة.

من رأى كأن قومًا مجهولين يلبسوه ثيابًا فاخرة وزينوه من غير سبب موجب لذلك كالأعياد أو المناسبات، ثم يتركوه في بيتٍ وحيدًا، كان ذلك دليل على موته.

من رأى أنه يكفن بثياب بيضاء جديدة، دل ذلك على تجديد أمره.

تفسير عطية الميت في المنام

يرى المفسرين أن الأخذ من الميت في المنام رؤيا خير، بينما اعطائه يجعل الرؤيا مكروهة،

فقد كان ابن سيرين يقول: أحب أن آخذ من الميت وأكره أن أعطيه،

وقال: إذا أخذ منك الميت فهو شيء يموت. ومن مات ولم ير هناك هيئة الأموات، فإنه انهدام داره أو شيء منها.

من تفسيرات عطية الميت في المنام ما يلي:

من رأى حيًا يعطي الميت شيئًا مما يؤكل أو يشرب؛ فسيصيب الرائي ضرر في ماله.

من رأى الميت يعطيه طعامًا؛ فإنه يرزق رزقًا شريفًا.

من رأى أن الميت أعطاه قميصًا جديدًا نظيفًا، فإنه يعيش حياته كما عاش الميت.

من رأى أن الميت أعطاه قميصه البالي أو المتسخ؛ فإنه يفقر.

من رأى أن الميت يعطيه عسلًا، فإنه ينال غنيمة من حيث لا يرجو.

من رأى أن الميت يعطيه بطيخًا، فإنه يُصاب بهم لم يتوقعه.

من رأى أن الميت شيئًا من خير الدنيا، فإنه ينال خيرًا من حيث لا يرجو.

تفسيرات أخرى متعلقة بالميت:

من رأى أنه مات ولم يكن هناك هيئة أموات، فُسرت هذه الرؤيا بعدة تفسيرات منها:

هدم بيت الرائي.

عمى في بصيرته وطول عمره.

سفر أو فقر.

زواج، وهذا التفسير يأتي اعتمادًا على حاجة الميت إلى الطيب والغُسل وكذلك المتزوج.

من رأى أنه مات، فحمل ولم يدفن؛ فإنه يقهر أعداءه.

من رأى أنه عاش بعد موته، فإنه يستغني بعد فقره، أو يتوب بعد ذنبه.

من رأى أن أهل القبور قد خرجوا من قبورهم وأكلوا طعام الناس كله، فإن سعر الطعام يرتفع.

من رأى أنه يصلي على ميت، فإنه يعظ رجلًا لا قلب له.

من رأى أنه يمشي في أثر ميت، فإنه يقتدي بسيرته.

من رأى أن إمام البلد مات، دل ذلك على خراب تلك البلد.

من رأى أنه مات وهو عريان؛ فإنه يفتقر.

من رأى أنه مات على بساط، فإن الدنيا تبسط له (تتيسر أموره في الدنيا).

من رأى أن ابنًا له قد مات؛ فإنه ينجو من عدو له.

من رأى أنه قد مات ودفن، فإنه يتزوج في حال كان أعزبًا.

من رأى أنه بين قوم أموات؛ فإنه بين قوم منافقين.

من رأى الميت مشغولًا أو متعبًا، فإنه ينشغل بأمرٍ ما في دنيته.

من رأى أنه أحيا ميتًا؛ فإنه يُسلم على يديه يهودي أو نصراني أو صاحب بدعة.

من رأى أنه يحيي الموتى؛ فإن الله يهدي على يديه قومًا ضالين.

من رأى حيًا ينام مع ميت؛ فإن عمره يطول.

من رأى حيًا بين الموتى؛ فإنه يسافر سفرًا بعيدًا، ويفسد دينه.

من رأى أنه مع الموتى وهو حي؛ فإنه يخالط قومًا في دينهم فساد.

من رأى الميت مع الكفار ويلبس ثيابًا قديمة، فذلك دليل على سوء حال الميت في الآخرة.

من رأى ميتًا فأخبره بأنه لا يموت أبدًا؛ فإنه في مقام الشهداء هانئًا في الآخرة.

من رأى أن أمه تموت؛ تذهب دنياه ويفسد حاله.

من رأى أن أخاه قد مات؛ يموت إذا كان مريضًا.

من رأى أن زوجته تموت؛ تكسد صناعته التي يعتاش منها.

من رأى أنه يصلي على ميتٍ؛ فإنه يشفع لرجل فاسد الدين.

من رأى أن ميتًا يغرق في بحر؛ فإنه غريق في الخطايا.

من رأى ميتاً في مسجد؛ فإنه يأمن من العذاب.

من رأى الموتى وقد خرجوا من قبورهم، فإنها بشارة بخروج مسجون.