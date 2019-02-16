“مباشر الآن” تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة Abu Dhabi Sport HD الناقلة لمباراة...

أصبح تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة من أهم ترددات القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث يبحث الجميع عن تردد هذه القناة التابعة لدورة الإمارات، والتي نالت إعجاب ومتابعة الملايين من العرب في كل مكان، وتقوم القناة بعرض العديد من الأحداث الرياضية الهامة، والتي تشغل بال محبي ومتابعي الرياضة في كل مكان، مما جعل القناة تصبح من اهم ترددات القنوات الرياضية على الإطلاق.

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تردد قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi sport

يزداد البحث عن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2018 خلال الساعات القادمة، وخاصة أنها ستكون أهم القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي يوم غد السبت الموافق 26-1-2019 في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، حيث ستقوم أبوظبي الرياضية بتقديم تغطية مميزة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يضمن عدد من نجوم الكرة العربية للحديث عن هذا اللقاء المرتقب.

وتقوم قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة HD1&HD2 بنقل مباريات البطولة العربية للأندية عبر قنواتها بشكل مميز، وتقوم القناة ببث إشارتها من خلال صيغة HD، وSD لضمان متابعة المشاهد الكريم للقناة عبر جميع أجهزة الاستقبال.

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة HD 1&2

التردد 12467 الاستقطاب H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

تردد أبوظبي الرياضية 2019 SD

التردد 12226 الاستقطاب H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

موعد مباراة الهلال والاتحاد

من المقرر أن تقام السبت الموافق 16-2-2019 مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، وقد تم تحديد موعد المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي على استاد جامعة الملك سعود، وستكون المباراة منقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على العرب سات

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبوظبي الرياضية على القمر الأوروبي Hotbird 13°E