يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر في الدوري الإيطالي، فى الجولة الرابعة و العشرون، المباراة سوف تقام على ملعب أليانز ستاديوم فى مدينة تورينو، يوفنتوس فى المركز الاول فى جدول الدورى الايطالى، بفارق 11 نقطة عن نابولى أقرب منافسيه، و يحتل روناردو قمة هدافى الدورى الايطالى حتى الآن برصيد 18 هدف،

لايف شاهد مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر

مباراة يوفنتوس وفروسينوني سوف تنطلق فى تمام التاسعة و النصف بتوقيت القاهرة و الأردن و سوريا و فلسطين، العاشرة و النصف بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين، الحادية عشر و النصف بتوقيت الامارات.

يتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

الشوط الاول

النتيجة حتى الان فى الدقيقة العاشرة تقدم اليوفى بهدف لديبالا

د 12 هجمة من جديد لصالح اليوفى

مباراة رائعة و سريعة من جانب يوفتوس

هجمة من فريق فيستونى لكن دفاع يوفنتوس يشتتها و يبدأ هجمة جديدة

د 16 جووووووول ثانى ليوفنتوس أحرزه ليوناردو بونوتشي

د 17 تسديدة رائعة من فرنستونى بعيد عن المرمى قليلا لتخرج ضربة مرمى

د 19 هجمة لليوفى يخرجها الدفاع

د 20 من بداية المباراة حتى الان يوفنتوس متقدم 2/0