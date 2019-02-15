أجمل صور رسائل التهنئة بيوم عيد الحب 2019 valentine day| أجمل صور عيد الحب 2019 الفلانتين

أجمل رسائل التهنئة بيوم عيد الحب 2019، يوم عيد الفلانتين أيام قليلة ويستقبل الجميع يوم عيد الحب 2019 valentine day، حيث يتبادل فيه العشاق أرقى معاني الحب والمشاعر الدافئة، مع تقديم هدية رقيقة توصل جزء من المشاعر الكامنة داخله إلى الطرف الآخر، ولكن ينشغل البعض رغما عنه بسبب ظروف العمل أو الدراسة أو السفر للخارج، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي هي القاسم المشترك بين المحبين، وذلك من خلال إرسال بعض رسائل التهنئة بيوم عيد الحب فدعونا نستعرض معكم في السطور التالية أحسن وأجمل رسائل عيد الحب 2019.

أجمل رسائل التهنئة بيوم عيد الحب 2019 valentine day

يحتفل العالم كل عام في اليوم 14 من شهر فبراير، بعيد الحب، “يوم عيد الحب” حيث يتبادل المحبين الهدايا وكلمات الحب السامية وتكون فرصة لإخراج المشاعر الرقيقة الكامنة داخلهم ولا يستطيع الكثير البوح عنها، في ظل الانشغال والانخراط في أمور الحياة اليومية، ولكن يجهل البعض سبب تسمية عيد الحب ب” الفالنتاين” “الفلانتين” “valentine”.

سبب تسمية 14 فبراير بيوم عيد الحب

حيث يعود تسمية عيد الحب valentine day، إلى القديس الروماني فالنتين، الذي عصى أوامر الإمبراطور ” كلاوديوس” بعدم زواج الجنود طوال فترة الحرب، ظناً منه الزواج يضعف من قوتهم الجسدية، ولكن رفض القديس فالنتين ذلك وقام بمباركة زواج المحبين سرا، وكان يرسل الهدايا والخطابات من وإلى العشاق، حتى علم بذلك الإمبراطور كلاوديوس. صور عيد الحب 2019

وأمر بإعدامه حتى يعاقب على فعلته وذلك في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير، ولقد حزن عليه الكثير في تلك الفترة، ومن ثم أصبح ذلك اليوم مخصص للاحتفال بعيد الحب في كافة دول العالم.

رسائل التهنئة بيوم عيد الحب 2019 valentine

ويرغب البعض في الاحتفال بعيد الحب ولكنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بشكل دقيق، ولذلك نقدم لكم بعض من رسائل التهنئة بيوم عيد الحب حتى تكون دليل يمكن الاعتماد عليه عند إرسال هدية ما، وإرفاق بعض الكلمات الرقيقة معها، فنجد على سبيل المثال:

– لو كان لعيد الحب وردة فهي أنت، وإن كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكوني معي.

– في عيد الحب أهديك سفينة ورد حمراء أشرعتها الحب والأشواق، وأسلمك سنين عمري وكل حرف كتبته من قلمي وحبري.

– عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده، أحبك.

أهديك حبيبي وردتين حب حبيبي” .. ووردة صفرا تقول بغير عليك كثير،، وردة حمرا تقول بحبك بجنون”.

دخلت امتحان الحب أخيرا، ونسيت شكل الكتابة.. فكتبت اسمك سؤال؟ ورسمت عيونك إجابة له.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد بجنون، وأتمني لك عيد الحب 2019 سعيد .

لو أن الحب كلمات تكتب لانتهت اقلامي للاسف من زمان بعيد، ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا حبيب أيامي وحياتي ؟!.

يكفيني من عمري لحظتين فقط ” وهما.. أولا ولحظة تفتكرنى وأنا عنك بعيد./لحظة تكون فيها سعيد جدا.

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حيث سنقدم لكم صور عيد الحب احلى مع خطيبك وحبيبك، كذلك صور عيد الحب احلى مع بابا وماما، كما سنعرض عليكم صور التهنئة بيوم عيد الحب 2019.

صورة عيد الحب أحلى مع خيبتي

صور عيد الحب أحلى مع ليلي

صور عيد الحب أحلى مع بابا

عيد الحب احلي مع أمي

صور عيد الحب احلى مع زوجي

صورة عيد الحب احلى مع خلود

صور عيد الحب مع الاء

عيد الحب احلى مع أسماء

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