تراند اليوم : ميساج عيد الحب .. ميساج عيد الحب جزائرية

ميساج عيد الحب ، أجدد ميساج عيد الحب جزائرية ، احلى مسجات عيد الحب 2019 للحبيب والزوج، هذه المسجات الجميلة التي تحتوي على اجمل الاحاسيس والمشاعر الجياشة التي تسكن في داخل المحب والعاشق والزوج، والجميع يبحثون عن اجمل هذه المسجات واروعها لكي يتبادلوها فيما بينهم للتعبير عن مقدار الحب والشوق والوله الذي يكون بين اي شخصين، هذه المسجات الجميلة والرائعة نضعها بين ايديكم لتكون مناسبة لكم ولكي تعبروا بها عن الحب الذي يشغل قلوبكم واحاسيسكم، كل ما عليكم اختيار ما يناسبكم من هذه احلى مسجات عيد الحب 2019، من اجل التعبير عن الحب والعشق الذي يشغل قلوبكم في فلنتاين العام الجديد 2019.

اروع مسجات عيد الحب 2019

مجموعة جميلة من احلى المسجات في عيد الحب، والتي يتبادلها الاحبة مع بعضهم البعض بجانب الهدايا، ويمكن كتابتها على البطاقات والرسائل الجميلة، او القيام بارسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، كل ما عليكم الحصول على اجمل المسجات في عيد الحب 2019.

أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

ياحظك … يابختك مين قدك … انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

من قلبي نبغيك…. وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى…وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك…وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

أعذب تهنئة لأعذب أحساس.. يالي غلاك ماله قياس.. كل عام و أنت أسعد الناس.

ربما تعجز روحي أن تلقاك.. وعيني أن تراك.. لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

الثلج هدية الشتاء.. والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.

يكفينى من عمرى لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرنى وأنا عنك بعيد.

حبيتك بكل كياني.. نقولها بقلبي ولساني.. عطيتك كل حياتي.. ونقتلك كون تنساني.

جمال الليل بنظرة عيونك.. ونور البدر مرسوم بجفونك.. وكل الكون ما يسوى بدونك.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي.. وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك.. وتقولك كل عام وأنت بخير.

نبعتلك دعوة تحميك.. ومحبة تهنيك.. وعقلي ما يسمح فيك.. وحضن يدفيك.. وقلبي يفرط في كنوز الدنيا وما يفرط فيك.

باقي أيام ويطل علينا عيد حبنا.. عيد عشقنا وهوانا.. فكل عام وأنت حبي الأول والأخير.. كل عام وأنت عشقي وهواي..

كل عام وأنت حبيبتي.

أتمنى لك في عيد الحب.. ألف ضحكة تملي أيامك.. وألف فرحة تنور أحلامك.. وألف وردة تزين الطريق قدامك.. بألف كلمة من قلبي تقلك نموت عليك.



اجمل رسائل عيد الحب قصيرة 2019

تشكيلة جميلة ورائعة من المسجات في عيد الحب التي يتم ارسالها للحبيب او للزوج، للتعبير عن اجمل الكلمات الجميلة والرائعة، هذه الكلمات التي يمكن بها التعبير عن مسجات عيد الحب 2019، مع احلى واجمل الرسائل في عيد الحب 2019.

نتمنى ان تنال اعجابكم هذه التشكيلة الجميلة من المسجات الرائعة في عيد الحب 2019، والتي اخترناها لكم لكي تعبروا بها عن جمال الاحاسيس المرهفة التي تسيطر على الانسان، لهذا نضع لكم اجمل واروع مسجات عيد الحب 2019 روعة .