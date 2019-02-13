تراند اليوم : ستاتيات عيد الحب .. ستاتيات عن عيد الحب

ستاتيات عيد الحب .. ستاتيات عن عيد الحب ،احدث صور ورسائل صباح الخير في عيد الحب 2019، التي نوفرها لكم عبر موقعنا وطن، من اجل المعايدة وارساله للاحبة والازواج على مواقع التواصل الاجتماعي والتعبير عن الحب الذي بداخلكم بطريقة جذابة وراقية لتبرز مقدار الحب والاهتمام الكبير والعميق والمشاعر الجميلة والنبيلة بداخل قلب الانسان، وايضا من اجل توطيد العلاقات ومنحها الطابع الرومانسي الساحر، الذي يروي لهم قصة العشق والارتباط القوي بكلمات جميلة ورائعة وجذابة من اعذب الرسائل الصباحية في عيد الحب الفالنتاين، لهذا نضع بين ايديكم اجمل صور ورسائل صباح الخير في عيد الحب 2019 روعة تحتوي على الرسائل الجميلة والرائعة .

رسائل صباح الخير في عيد الحب 2019

تشكيلة جميلة ورائعة من صباح الخير لعيد الحب 2019، يمكن من خلالها التعبير عن الحب الذي يسكن القلب في داخل المحب والزوج، للتعبير عن مقدار هذا الحب الجميل في داخل الانسان، فهناك الكثير من الرسائل الصباحية الجميلة يمكن ارسالها في عيد الحب 2019، كل ما عليكم اختيار ما يناسبكم من رسائل صباح الخير في عيد الحب 2019.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور..تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

أروع القلوب قلبك.. وأحلى الكلام همسك.. وأجمل ما في حياتي حبك.

الشمس ترسل حبا ذهبيا.. والقمر يرسل حبا فضيا.. وأنا أرسل لك حبا أبديا.

عيد حب سعيد.. عمر مديد.. لبس جديد.. صحة حديد.. وبوسة لحبيبي الوحيد.

حضنـت حبـك بقلبي.. وخليت نوره بصدري.. لأنك عمـري وقلبـي.. أحبك جدا وربي.

سحابة حب ياعمري تمطر في سما دنياك.. تعطر قلبك الصافي.. وتقول مستحيل أنساك.

أتقدم بباقة ورد من حديقة قلبى.. أنثرها بين كفيك.. وأقول لك كل عام وأنت بخير يا قمر.

زرعتك في شراييني.. وسميتك نظر عيني.. وهبتك كل إحساسي.. وقلت إنك أهلي وناسي.

عمري ما فكرت فيك.. وما خطر في البال حبك.. دلوقتي قلبي مشتريك.. وعينيا بتقول بحبك.

راحتك هي غايتي.. وأنتي شعاري.. ورايتي للجرح لمساتك دوى.. وللوصل ماشوقي أرتوى.

أغلى الناس سميتك.. وبنص قلبي خليتك.. وبنظر عيني حطيتك.. وبيوم عيد الحب هنيتك.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً

لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله

لو يحرمني الزمن لوقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك

استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية و نحتاج لك المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته

أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر

حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي

عهد .. ابقى سجين الود ..وعد .. مهما يطول البعد … تبقى حبيبي

اموت في ثلاثة .. البحر .. الورد … بشويش ياحبيبي …اكيد انت الثالث

صور صباح الخير في عيد الحب 2019

مجموعة جديدة وكولكشن رائع من اجمل صور صباح الخير في عيد الحب 2019، بامكانكم القيام بتنزيلها على مواقع التواصل الاجتماعي وعمل اشارة للحبيب من اجل التعبير عن الحب والوله والعشق الكبير، هذه الصور الجميلة والمميزة من صور صباح الخير في عيد الحب 2019، كل ما عليكم اختيار ما يناسبكم من صور صباح الخير في الفلنتاين ومشاركتها مع الحبيب.