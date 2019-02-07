تراند اليوم : نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 ،، قائمة الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي 2019

قائمة الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي 2019 نقدمها لكم نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 أعلنت وزيرة التربية،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬أن نتائج الامتحان المهني‮ ‬للترقية إلى رتبتي‮ ‬أستاذ رئيسي‮ ‬وأستاذ مكون،‮ ‬أسفرت عن نجاح ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬31‮ ‬ألف أستاذ مقابل‮ ‬41‮ ‬ألف منصب تم فتحه لاجتياز المسابقة‮. ‬

وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكدت وزيرة التربية الوطنية،‮ ‬في‮ ‬صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬الفايسبوك‮ ‬،‮ ‬أمس،‮ ‬أن العدد الإجمالي‮ ‬للناجحين هو‮ ‬31830‮ ‬بنسبة نجاح إجمالية‮ ‬77‭.‬91‮ ‬بالمائة‮. ‬وأوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع،‮ ‬أنه سيتم إشهار قوائم الناجحين على مستوى مديريات التربية،‮ ‬بداية من اليوم،‮ ‬على الساعة ال14‭:‬00‮ ‬زوالا‮.

‬وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن تنظيم مسابقة للترقية لفائدة الأساتذة في‮ ‬الأطوار التعليمية الثلاث من خلال فتح‮ ‬4106‭ ‬منصب،‮ ‬منها‮ ‬16‮ ‬ألف و353‮ ‬في‮ ‬الطور الابتدائي،‮ ‬و11‮ ‬ألف و751‮ ‬في‮ ‬الطور المتوسط،‮ ‬و12‮ ‬ألف و790‮ ‬في‮ ‬الطور الثانوي،‮ ‬حيث شارك في‮ ‬هذه الأخيرة أزيد من‮ ‬70‮ ‬ألف مترشح وذلك بتاريخ‮ ‬15‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬عقب إعلان الوزارة لجملة الشروط التي‮ ‬تسمح للأساتذة الراغبين في‮ ‬المشاركة من اجتياز هذه المسابقة للترقية إلى رتبتي‮ ‬أستاذ رئيسي‮ ‬وأستاذ مكون،‮ ‬وأوضحت الوزارة أن عملية احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية تعتمد على مبدأ الجمع بين الأقدمية المكتسبة في‮ ‬الرتب الأصلية والأقدمية المكتسبة في‮ ‬رتبة الإدماج،‮ ‬وهذا تبعا لانقضاء الأجل المحدد في‮ ‬المادة‮ ‬31‮ ‬مكرر من المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬240‭-‬12‭ ‬المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬315‮-‬08‮ ‬المؤرخ سنة‮ ‬2017،‮ ‬وسمحت بالمشاركة في‮ ‬هذه المسابقة بالنسبة للطور الابتدائي‮ ‬لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين‮ ‬يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي‮ ‬في‮ ‬المدرسة الابتدائية.

كما خصت أيضا الأساتذة الرئيسيين في‮ ‬المدرسة الابتدائية الذين‮ ‬يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة للترقية إلى رتبة أستاذ مكون في‮ ‬المدرسة الابتدائية،‮ ‬وتم تحديد نفس الشروط بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط والأستاذ الثانوي‮. ‬وقد شهدت مسابقة الترقية التي‮ ‬تمت بتاريخ‮ ‬15‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬إقصاء لبعض المترشحين بسبب التأخر عن موعد الامتحانات الرسمي،‮ ‬فيما تم إقصاء مترشحات بسبب ارتدائهن النقاب وهو ما‮ ‬يخالف تعليمة وزارة التربية فيما‮ ‬يتعلق باحترام الهندام المفروض في‮ ‬المؤسسات العمومية والإدارات وهي‮ ‬التعليمة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬لقي‮ ‬سخط كبير وسط المتتبعين للشأن التربوي‮.‬

اللغة العربية مديرية خنشلة هنـا

أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية التخصص: اللغة العربية لولاية تيسمسيلت هنــا

أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط التخصص : اللغة الفرنسية - العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا -الاعلام الالي - لولاية تيسمسيلت هنــا

استاذ رئيسي ومكون لشرق ولاية الجزائر هنــا

ولاية تيزي وزو استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي استاذ رئيسي للتعليم المتوسط استاذ رئيسي للتعليم الثانوي

ولاية باتنة هنــا