نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الأول | جميع المراكز بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 برقم الجلوس، أترك رقم جلوسك وسيتم الرد عليك فوراً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019، نترقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول في حالة من القلق والتوتر، وذلك للاطمئنان علي مستوياتهم العلمية، وتعتبر المرحلة الإعدادية من المراحل الهامة لدي جميع الطلاب وأولياء أمورهم، ويهتم بها كافة الطلاب استعداداً للمرحلة القادمة وهي مرحلة الثانوية العامة، وحسب مجموعهم وتنسيقهم يتمكن كل طالب من الالتحاق بالثانوية العامة أو الثانوية الفنية، أو الثانوية التجارية، أو الثانوية الصناعية.

صرحت بعض المصادر من داخل الثانوية العامة أن عمليات سير الامتحانات تمت في هدوء وسلام تام، ولم تلتقي آي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، وقد أجريت عمليات تصحيح الأوراق بحيادية ونزاهة حتي يأخذ كل طالب حقه، وجاءت نسبة النجاح هذا العام مرتفعة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية علي عبد الرؤوف، أنه كانت كافة المواد الدراسية في مستوي الطالب المتوسط، كما أنها كانت من داخل الكتب المدرسية، والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة، ومادة اللغة العربية من 40 درجة، مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة، مادة الرياضيات من 30 درجة، مادة العلوم من 20 درجة، ومادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة.

ومن خلال موقعكم نجوم مصرية ننشر لكم الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية، لمعرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب في محافظة الدقهلية والإدارات التعليمية، وهي هي إدارات، المنصورة – جمصة – تمى الأمديد – نبروة – الجمالية – منية النصر – ميت سلسيل – أجا شربين – السنبلاوين – دكرنس – بني عبيد- أخطاب.