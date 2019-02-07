“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس، حيث يترقب الآن ما يقارب من 118 ألف طالب وطالبة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية موزعين على 664 لجنة في 20 إدارة، حيث ظهرت أغلب نتائج الشهادة الإعدادية لأغلب محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية، ومن المُقرر أن يتم إعلان باقي النتائج اليوم الخميس، حيث انتهي كنترول الشهادة الإعدادية بالفعل من التصحيح ورصد الدرجات ولكن كان السبب في تأخر النتيجة هو سفر محافظ الشرقية للخارج، وسوف يتم ظهور النتيجة فور اعتمادها من محافظ الشرقية، الجدير بالذكر أن المحافظ ممدوح غراب سافر للخارج للمشاركة في المنتدي الدولي في العاصمة البلجيكية وأضاف بأن المنتدي من المقرر أن ينتهي الأربعاء من أعماله.

كما يمكن لكل طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية بوضع رقم الجلوس الخاص به في تعليق في أسفل المقال وسوف نساعده في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس على الفور، منذ دقائق قليلة اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 80% للشعبة العامة، وجاءت نسبة نجاح طلاب الصم بنسبة 73.6 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من هنا.

علماً بأن مجموع الدرجات الكلية للصف الثالث الإعدادي 140 درجة، 40 درجة اللغة العربية، 30 لغة إنجليزية، 30 الرياضيات، 20 درجة للعلوم، و20 درجة لمادة الدراسات الإجتماعية.

يمكنكم أيضاً ترك رقم الجلوس الخاص بكم في أسفل المقال وسوف نساعدكم على معرفة نتيجتكم بكل سهولة حصرياً عبر موقع نجوم مصرية، كما نمتني لكل الطلاب بالنجاح والتوفيق دائماً وفي المراحل التعليمية القادمة.