نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر الترم الأول 2019 بالاسم ورقم الجلوس

إنضمت محافظة الأقصر منذ قليل إلى سباق إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 م، حيث اعتمد محافظ مدينة الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول 2019 بمحافظة الأقصر، وبلغت نسبة نجاح الطلاب في محافظة الأقصر 70.3% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام.

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وأشار عبد اللطيف احمد عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بعد إعتماده للنتيجة واعتماد محافظ الأقصر، أن من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول 2019م من أبناء المحافظة عدد 16 ألف وسبعمائة وستة وتسعون طالب وطالبة، وكان عدد الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان هذا العام ستمائة وثمانية وعشرون طالب وطالبه، وبلغ عدد الناجحون من الطلاب المتقدمين للامتحانات 11 ألف وثلاث مائة وثلاث وأربعون طالب وطالبة، وحصل 23 من طلاب المحافظة على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية.

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أما عن ترتيب أدرات الأقصر التعليمية من حيث نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 هي كالاتي:

حققت إدارة الزينية التعليمية بمحافظة الأقصر أعلى نسبة نجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2019 م بنسبة 79.5%.

بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في الترم الأول بإدارة الأقصر التعليمية بنسبة 78.1%.

إدارة إسنا التعليمية بنسبة نجاح 72.1%

إدارة الطود بنسبة 77.9%

إدارة أرمنت التعليمية بنسبة 68.7%

إدارة البياضية بنسبة 64.4%

إدارة القرنة 57.2%.

الجدير بالذكر أن من المحافظات التي أعلنت نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بها اليوم محافظة بني سويف ومحافظة البحيرة، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المحافظات التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر