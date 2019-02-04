نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019

من المرتقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الاول 2019 خلال الأيام القادمة، إذ ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعدد من المحافظات، وبنسب نجاح مرتفعة عن العام الماضى، وهو ما يعد بشرى سارة لأبنائنا من طلبة الشهادة الإعدادية بالشرقية، إذ ارتفعت جمع نسب النجاح بالشهادة الإعدادية عن العام الماضى، وقد بلغت نسبة النجاح بالاسكندرية 86.1%، كما بلغت بمحافظة كفر الشيخ 58.76%، وارتفعت نسبة النجاح في محافظة الجيزة عن العام السابق بمقدار 2%، ومن المنتظر ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام بمحافظة الشرقية.

وتستمر أعمال التصحيح لتبدأ بعدها عمليات المراجعة ورصد الدرجات، وبشأن عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية رمضان عبد الحميد حسن على:

مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، و شدد على ضرورة توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الاول 2019

نوفر لكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية فور صدورها، وحتى يتم ذلك من المتوقع ظهور نتيجة الاعدادة على الروايط التالية:

رابط موقع محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم بالشرقية.. رابط موقع الشرقية توداي.

الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية

فاقوس.

القنايات.

درب نجم.

القرين.

العاشر من رمضان.

مشتول السوق.

ههيا.

غرب الزقازيق.

منيا القمح.

الصالحية.

بلبيس.

شرق الزقازيق.

كفر صقر.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية

أخبار مديرية التربية والتعليم بالشرقية

نفى المركز الإعلامي بمجلس ما تردد عن إلغاء إجازة السبت في المدارس، وذلك بعد أن تواصل مع وزارة التربية التعليم، وأكد أن نزول المعلمين السبت الماضى كان لظروف الامتحانات، ولكن الإجازة يوم السبت سوف تظا سارية.

باتت امتحانات محافظة الشرقية قاب قوسين أو أدني، إذ من المقرر لها أن تبدأ يوم 2 يناير المقبل، كما لن يشارك في أعمال الامتحانات والمراقبة هذا العام معلمو رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك لاستمرار الدراسة في الصفوف السابق ذكرها حتى يوم 24 يناير القادم.

افتتح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية رمضان عبد الحميد برنامج ابدأ مستقبلك لريادة الاعمال، وهو برنامج يهدف إلى التوعية بريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وذلك في حضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

تمكنت إدارة فاقوس التعليمية من حصد المركز الأول في دوري الثانوية لكرة القدم، وقد تمكن فريق إدارة فاقوس من انتزاع فوزه من إدارة كفر صقر في المباراة النهائية، والتي حضرها عدد من موجهي التربية الرياضية بالإدارات التعليمية المختلفة.

تمكنت إدارة العاشر من رمضان من الفوز في مسابقة أوائل الطلبة، وذلك في مسابقة المرحلة الإعدادية التي شملت جميع الإدارات التعليمية على مستوى المديرية، وقد تم إجراء المسابقة النهائية يوم الخميس الماضي، بين فرق:

إدارة شرق الزقازيق. إدارة ديرب نجم. إدارة العاشر من رمضان. إدارة القرين.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات المصرية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس، بعد أن أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة 10740 طالب وطالبة، وقد بلغت نسبة النجاح 75.1%.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم في محافظة المنوفية، وقد اعتمدها اللواء سعيد عباس محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%، وهنأ سيادته جميع الطلاب الناجحين، وأشاد بجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، متمنيًا المزيد من النجاح والتفوق.

وهناك بعض المحافظات قد صرحت بقرب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بها، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية هو الأسبوع الجاري.

الأمر نفسه بالنسبة لمحافظة البحيرة، التي أعلنت عن انتهاء تصحيح أغلب أوراق الإجابة، وريثما تنتهي عمليات المراجعة ورصد الدرجات، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

توزيع درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019