نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط, انتهت محافظة أسيوط من أداء إمتحانات نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 يوم الخميس الماضي 24 يناير 2019 على أن تبدأ أعمال الكنترول التي تتعلق بتصحيح ورصد الدرجات, حيث من المقرر أن يتم ظهور النتيجة و اعتمادها من محافظ أسيوط بنهاية الأسبوع القادم هذا وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسبوط صلاح فتحي أن الإمتحانات كانت بمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي ولم يصدر أي شكاوى من قبل الطلاب في جميع الإدارت التعليمية التابعة لمحافظة أسيوط. البوابة التعليمية لمحافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.

وأدى الطلاب الإمتحانات في المواد الدراسية المقررة وهي اللغة العربية والخط, اللغة الأجنبية, الرياضيات, الدراسات الإجنماعية, العلوم, الحاسب الألي, التربية الدينية,كما أكدت المديرية أن نتيجة الصف الثالث سوف تتاح على بعض المواقع الإلكترونية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ثم يعد ذلك عرضها أعلى محافظ أسيوط ليقوم باعتمادها وإعلانها للجميع من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وكافة الإدارت التعليمية التابعة لها وهي ادارة أسيوط التعليمية ، إدارة ديروط التعليمية ، إدارة أبو تيج التعليمية، إدارة القوصية التعليمية، منفلوط التعليمية، الفتح التعليمية، ابنوب التعليمية، صدفا التعليمية، الغنائم التعليمية ، سليم التعليمية، البدراوي التعليمية .

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسيوط 2019.

ولمعرفة الوصول الى نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2018- 2019 محافظة أسيوط اتبع تلك الخطوات ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له من خلال الروابط الأتية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسيوط، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط——————————من هنا.

كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية