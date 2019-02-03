نتائج التوجيهي في الأردن 2019 الدورة الشتوية عبر وزارة التربية والتعليم المملكة العربية الهاشمية...

يبدأ طلبة وطالبات التوجيهي في الأردن 2019 في البحث عن موعد إعلان نتائج الدورة الصيفية، حيث تقدم لأداء امتحانات الدورة الصيفية لهذا العام من طلاب التوجيهي في الأردن 2018، والذي بلغ عددهم 158819، في جميع أقسامها (علمي وأدبي وصناعي وشرعي وفندقي وسياحي)، بينهم 99329 طالبا نظاميا، و59490 من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين بواقع 74136 طالباً من الذكور و84683 من الإناث، حيث ينقسم العام الدراسي للتوجيهي في الأردن إلى دورتين، وهما الدورة الشتوية وتنتهى بها الدراسة في شهر يناير، لتبدأ بعدها الدورة الصيفية والتي تنتهى في شهر يونيو، وبعد الانتهاء من أداء امتحانات الدورتين للعام الدراسي بعدها يتم إضافة مجموع نتائج الطالب في الدورتين ويحصل على النتيجة النهائية له، ولذلك سنقوم بتقديم اهم الأخبار الجديدة لإعلان نتائج التوجيهي في المملكة العربية الهاشمية للدورة.

نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الصيفية

وقد صرح مسئول من وزارة التربية والتعليم الأردنية أن امتحانات التوجيهي، قد مرت بسلام على أكمل وجه ولم تأتِ إلى الوزارة أي شكاوى أو اكتشاف أي حالات غش داخل اللجان الامتحانية، كما أكد أنه سيتم الإعلان عن موعد نتائج التوجيهي في الأردن، في أقرب وقت ممكن وذلك عقب الانتهاء، من أعمال الك نترول وتصحيح أوراق الإجابات والمراجعة النهائية، ليتم رصد الدرجات واعتماد النتيجة وسيتم رفعها على البوابة الرسمية بوزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية وذلك في خلال الساعات القليلة القادمة.

و يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2019 من خلال موقع وزارة التربية والعليم الأردنية. برقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن توجيهي الأردن 2019

موقع ايدي ويف eduwave .

موقع توجيهي جو tawjihi.j

يقوم الطالب بالدخول على الموقع للاستعلام عن النتيجة وذلك فور ظهورها.

يمكنكم الدخول عبر الموقع وكتابة رقم الجلوس أو رقم الاكتتاب، والضغط على النتيجة وسوف تظهر نتائج امتحانات التوجيهي

الأردن 2019 الدورة الصيفية، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

سوف يتم عقد مؤتمر صحفى بعد قليل لإعلان النتيجة، وسوف يتم الاعلان عن أوائل الطلاب

نتائج التوجيهى الأردن الدورة الصيفية من المتقع ظهورها اليوم الاحد 3/2/2019