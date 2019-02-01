“ضبط” تردد قناة بي إن سبورت 1 & 2 والمفتوحة والرياضية الثالثة و السابعة ماكس 1-2...

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار والتحديثات العاجلة حول تردد القنوات الفضائية الرياضية، وذلك على قمر النايل سات، ونتابع عبر هذا التقرير، تردد قناة بي إن سبورت bein sport MAX 1 HD AR 2019 قناة ماكس لنقل كأس آسيا لكرة القدم بالإمارات، والباقة المتنوعة إتش دي لنقل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقي، ومتابعة جدول البث آخر التقرير2

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص تردد قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية، والتي تنقل أهم الأخداث الكروية اليوم الجمعة، حيث تنقل مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا لكرة القدم، ونتابع معكم التقارير المتنوعة التي تخص الجميع من أجل متابعة أفضل للمباراة التي يهتم بها الجميع، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

الآن قمنا بإضافة باقة قنوات بي إن سبورت ماكس bein sport MAX 1 HD AR 2019 من أجل مشاهدة بطولة كأس آسيا للمنتخبات العربية التي تقام في الإمارات في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير، ونرصد لكم كل جديد، عبر نقل التردد على النايل سات وعلى عرب سات، مع محتوى البث، وكما تعودنا، سوف ننقل جدول العرض بشكل يومي في آخر التقرير لكي نفي بالغرض المطلوب، ونتابع معكم كل جديد.

قناة بي إن سبورت الرياضية

تعد قناة بي إن سبوت من أقوى القنوات الرياضية، التي تقوم ببث أهم المباريات في الدوريات المختلفة من جميع دول العالم، والتي لاقت إقبالا من الجماهير في مختلف الأنحاء، تضم القناة باقة من العديد من القنوات التي تبث برامجها على مدار 24 ساعة، عبر القمر الصناعي نايلسات والعربسات، وتعمل القناة بصيغتي ال HD & SD.

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ضبط تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تردد بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD Ar لنقل كأس آسيا 2019

القمر الصناعي التردد تصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 7 غرب 12245 2/3 عمودي V عرب سات 26 شرق 11180 2/3 عمودي V

تردد بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12264 3/ 2 H نايل سات 11084 6/ 5 H نايل سات 12475 2/3 H نايل سات 12476 2/3 H

جميع معدلات الترميز ثابتة وهي 27500

تردد بي إن سبورت على عرب سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب عرب سات 12379 6/ 5 H

التردد على قمر سهيل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب سهيل سات 11566 2/3 H

تردد قناة بي إن سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية

قمر النايل سات تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى. قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى. قمر النايل سات تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر العرب سات تردد 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات

قمر النايل سات: تردد 12264 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر سهيل سات: تردد 11547 معدل الترميز 27500 عمودى

تردد قناة بي إن سبورت 3 على النايل سات

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12265 27500 أفقي H 3/2

تردد قناة بي إن سبورت 7

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12476 27500 عمودي V 2/3

جودة القناة على النايل سات

القناة تنقل الإشارة بصيغة عالية الجودة، وتعمل على الريسيفر HD، وقد تعمل على الريسيفر العادي، ونتابع معكم كل جديد.

القناة تعمل بصيغة HD على النايل سات، وتعمل على الريسيفر HD بشكل جيد، ونود أن نخبركم بأنها من المحتمل أن تعمل على الريسيفر العادي، وفي حالة عدم التمكن من متابعة القناة على الريسيفر العادي، يمكنكم شراء ريسيفر HD لكي تتمكن من متابعة القناة بصورة ممتاز بدون تقطيع، وقد قمنا بنقل الصورة الخاصة بالبث بشكل مباشر، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة، شاركونا بالتعليق أسفل المقال ونحن معكم لنقل كل جديد.

جدول بث القناة اليوم الجمعة 01 فبراير 2019

نهائي كأس آسيا، مباراة قطر واليابان الساعة 4:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت قطر والسعودية، والساعة 6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، على قناة ماكس الأولى والثانية والمفتوحة.

ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة الآن لمعرفة المزيد.