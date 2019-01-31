نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسماعيلية ” شهادة ثالثة إعدادي ٢٠١٩” كل المحافظات

ما زالت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول في الظهور عبر المواقع الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 نصف العام برقم الجلوس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ، والأن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسماعيلية عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية عقب اعتمادها من قبل السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية السيد عبد الحليم وبلغت نسبة النجاح 80% وتعتبر هذه النسبة لنتائج ثالثة إعدادي أعلى مقارنة بالعام الماضي، ويستعد جميع الطلاب لتحديد مصير التعليم المنتظر من التعليم الفني أو الثانوي العام واستكمال التعليم الأزهري لمن حصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 خلال الأيام الماضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسماعيلية

على الرغم من اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية 2019 بالإسماعيلية إلا أنها ما زالت لم ترفع عبر الأنترنت، وبلغ عدد الطلبة والطالبات الناجحين بالتيرم الأول حوالى 20 ألف، وقد أنجزت جميع أعمال تصحيح أوراق شهادة ثالثة إعدادي 2019 بجميع الإدارات التعليمية ومعا عبر موقع نجوم مصرية سوف نوفر النتيجة لجميع الطلاب فور إعلانها رسميا وعقب ترك الاسم ورقم الجلوس بالتعليقات.

نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019

قد تعمل جميع مواقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات على توفير ما هو لازم حتى يتمكن كل من الطلبة والطالبات في الحصول على درجات الفصل الدراسي الأول والذي يشمل كل المواد الدراسية الممتحنة المضافة إلى المجموع الكلي ونتمنى التوفيق واستمرار النجاح لجميع الطلاب في المراحل التعليمية القادمة.