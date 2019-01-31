نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 من أكثر ما يشغل بال الشارع في محافظة الاسماعيلية، فقد شهدت جميع محافظات جمهورية مصر العربية في الاسابيع السابقة امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، وبالفعل انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية للترم الدراسي الاول للعام الدراسي 2019 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، منذ ايام قليلة والجميع الان في حالة ترقب شديد سواء أكانوا طلاب أو أولياء أمور ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 ، ونتمنى أن نطمئنكم في القريب العاجل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019

قد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه فور تجميع الدرجات ورفعها في الكنترول والانتهاء منها سيقوم السيد محافظ الإسماعيلية بإعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 ، وقد صرح مصدر مسؤل ان نسبة نجاح الطلاب بمحافظة الإسماعلية 85.5% .

وقد أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية السيد الدكتور السيد عبد الحليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الاعدادية بالمحافظة بلغ عددهم الي 19503 طالبا وطالبة، أما عن العدد الفعلي الذي أدى الامتحانات فقد وصل الي 19244 طالبا وطالبة، ووصلت نسبة النجاح 85.5% أي حوالي 12640 طالبا قد نجحو بالفعل في جميع المواد الدراسية.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول 2019

الجميع الآن بانتظار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 ، وجميع محافظات الجمهورية علي احر من الجمر، والتي يتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ومن ثم عرضها بجميع المدارس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 ، عبر موقعنا وسوف نقوم بإعلان الروابط الخاصة بالنتيجة فور ظهورها خلال الساعات القادمة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية نتيجة الشهادة الاعدادية

من المتوقع أن تظهر نتيجة الاعدادية بالاسماعيلية عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية، يمكنكم الان متابعتنا على موقعكم نجوم مصرية، لمعرفة كل جديد عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019، وسنقوم أيضا بعرض جميع نتائج الشهادة الاعدادية لكافة محافظات الجمهورية فور الإعلان عنها، مع أطيب تمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق.