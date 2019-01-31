نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للترم الأول من العام الدراسي 2019-2020م، بمجرد أن تتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول من العام الدراسي الحالي من قبل محافظ المنوفية ومن قبل وزير التربية والتعليم، ستظهر النتيجة على الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية، وذلك بعد إتمام التصحيح والرصد والتجميع للدرجات بمختلف إدارات محافظة المنوفية.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للترم الاول من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية، مع العلم أن العملية الامتحانية قد تمت بنظام مع عدم وجود أي شكوى أثناء الامتحانات، ولم يحدث أي تسريب لأحد المواد كما انتشرت الشائعات عن وجود تسريب في امتحان اللغة العربية، ولم يحدث أي عمليات تسريب سواء على مستوى محافظة المنوفية أو على مستوى جمهورية مصر العربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لكل من محافظة الإسكندرية والجيزة والقاهرة وكذلك محافظة كفر الشيخ، فعندما تتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية، ستعلن وتظهر النتيجة من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية، فقط يتم كتابة رقم جلوس الطالب في الموقع الرسمي الخاص بإعلان النتيجة، فتعرض المجموع والدرجات لجميع المواد بالصف الثالث الإعدادي.

رابط البوابة الالكترونية محافظة المنوفية

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المنتظرين لنتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسي الحالي 2019-2020م عددهم 62 ألف و825 طالب وطالبة من عدد طلاب مسجلين بالصف الثالث الإعدادي 62 ألف و963 طالب وطالبة، فقد دخل هذا العدد واجتاز امتحان الشهادة الإعدادية.

(ترقبوا رابط البوابة الالكترونية محافظة المنوفية فور إعلان النتيجة)

وعلى مستوى جمهورية مصر العربية يكون ظهور النتيجة في المحافظات بالتتابع ولا تظهر بجميع المحافظات مرة واحدة، حيث من أوائل المحافظات التي قد ظهرت بها نتيجة الشهادة الإعدادية بالفعل بالترم الاول للعام الدراسي الحالي هم الإسكندرية والجيزة وكفر الشيخ، وتكون عملية التظلم بعد حوالي أسبوعين من صدور النتيجة إلكترونيا وإعلانها بالمدارس في المحافظات، وأخيرا أثناء هذا الوقت الذي يكون فيه الطلاب والطالبات بجميع المحافظات في حالة توتر حتى إعلان النتيجة نتمني النجاح لجميع الطلاب.