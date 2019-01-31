الآن… الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019

أن محافظة المنوفية كغيرها من محافظات الجمهورية تستعد خلال الساعات القليلة القادمة في الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بالشهادة الإعدادية بعد قيام لجان الكنترول بالانتهاء من جميع أعمالها الخاصة برصد الدرجات لكل المواد الدراسية تمهيدا لظهور نتيجة الترم الأول من العام الدراسي 2018/2019 ، بعد حالة القلق والترقب التي عاشها الطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات والي كانت تصاحبها الكثير من الشكاوى من صعوبة بعض المواد التي أداها الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية

ومع ظهور النتائج تكون باعتماد محافظ المنوفية للنتيجة ثم نشرها علي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبل توزيعها علي الإدارات التعليمية المختلفة لتشرها في جميع مدارس المحافظة، ويمكن للطالب ووولي الأمر من الإطلاع علي النتيجة بالدخول علي موقع نتائج بوابة التعليم الأساسي بالوزارة والحصول علي النتيجة ومعرفة الدرجات في كل المواد الدراسية بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب. ويتم رفع النتيجة أيضآ علي البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية بجانب عدد من المواقع التعليمية المشهورة.

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طريقة الاستعلام عن النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

الدخول علي بوابة التعليم الأساسي.

كتابة الاسم.

كتابة المرحلة الدراسية.

كتابة الصف الدراسي.

كتابة السنة الدراسية.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ( مذكور في شهادة الميلاد الخاصة به).

سوف نقوم بكتابة الرابط الخاص بالنتيجة فور الإعلان عنها.