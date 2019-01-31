قيامة ارطغرل “١٣٣” | الان شاهد بوضوح عبر موقع النور و Turkey TV الحلقة ”...

نواصل معكم عشاق ومحبي المسلسل التركي الرائع متابعة ارطغرل ١٣٣ وهي الحلقة الجديدة المقرر عرضها اليوم الأربعاء عبر شاشة القناة التركية باللغة الرسمية وموقع النور بالترجمة عالية الجودة، نرصد لكم محبي وعشاق المسسل التركي رابط عرض ارطغرل الحلقة ١٣٣ مترجم عبر موقع النور حتى يتمكن محبي المسلسل الرائع من متابعة ومشاهدة الحلقة الجديدة.

نتناول مع حضراتكم أحداث ارطغرل الحلقة ١٣٣ ذلك المسلسل الرائع الذي يحظى بنسب مشاهدة كبيرة لدى الجمهور العربي والتركي، ونحن معكم نترقب عرض الحلقة الجديدة من المسلسل لمتابعة الصراع الخاص بالحلقة الماضية عبر موقع النور و القناة التركية اليوم الأربعاء.

ارطغرل 130 تابعوا موقع النور لمشاهدة أحداث الحلقة الجديدة من أرطغرل، حيث يواصل محبي المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل” بحثهم الحثيث في معرفة رابط الحلقة الجديدة ونحن خلال مقالنا التالي نوفر لكم جميع روابط المشاهدة

ارطغرل 129 الحلقة الماضية تدور أحداثها حول سافاجي ابن أرطغول وكيف أصيب بالإضافة لابنه عثمان الذى كتبت له النجاة، بالإضافة للذكاء الذي تمتع به تورغوت وكيف أنه نجح في مراوغة الجواسيس، كما تناولت الحلقة أيضا إبليغلي وكيف لا زال حب الانتقام يسيطر عليها دون معرفة الحقيقة.

ارطغرل 127 دارت الحلقة الماضية حول إيرين التي نجحت في إنقاذ غوندور للمرة الثانية، كما ننجح أرطغرل في دفع الفدية لإبنه وهي 1000 قطعة ذهبية حيث دفعها للايس من أجل غوندور.

متابعينا في كل مكان يمكنكم الآن متابعة أحداث الحلقة 130 من مسلسل قيامة ارطغرل من خلال موقع النور، حيث يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء عبر شاشة القناة التركية.، نتابع مع حضراتكم سيناريو حلقات مسلسل قيامة أرطغرل.

عبر موقع النور يمكنكم الآن مشاهدة معظم حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل مباشرة عقب عرض الحلقة الأصلية على قناة trt التركية كما يتم عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية الخميس على شاشة القنوات الفضائية.

ارطغرل ١٣٣

من المقرر عرض الحلقة الجديدة اليوم رقم ١٣٣ عبر القناة التركية في موعدها الرسمي بالإضافة لعرضها عبر موقع النور بالترجمة المتميزة.

ارطغرل الحلقة ١٣٣

قيامة ارطغرل مسلسل تركي الأصل تعرض أحداثه حقبة زمنية خاصة بالقرن الثالث عشر الميلادي والتي تختص بعرض مقدمات ودوافع العثمانيين وكيفية إقامة دولتهم، يتم ذلك من خلال سرد حياة القائد أرطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة كاي من أتراك الأوغور المسلمين.

المسلسل يعرض تفاصيل لمعلومات ووقائع تخص قبيلة قايي فضلا عن الأحداث الدرامية التي نسخت من وحي خيال الكاتب والمنتج الخاص بالمسلسل، والتي تخدم الأحداث التاريخية بالتأكيد وبشكل يجذب المشاهد للمسلسل.

قبيلة “كاي Kayi” هي من إحدى القبائل 24 المنتمية لشعوب الأوغور التركية وهي إحدى فروع بوزوق القبلي وتعني كلمة كاي “الشخص الذي يمتلك القوة والسلطان” ويرمز لها بطائر السنقر الذ يعتبر أضخم أنواع الصقور كما تعتبر هذه القبيلة هم من أسس الدولة العثمانية.

حلقات المسلسل التركي تعرض في تركيا على قناة TRT 1 يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءا لتعرض بعد ذلك الحلقة مترجمة للعربية في اليوم التالي وهو يوم الخميس حتى يمكن للجمهور العربي مشاهدة المسلسل في موسمه الجديد.

ارطغرل الحلقة ١٣٣ مترجم عبر رابط النور

يذاع المسلسل عبر القنوات الآتية TRT1 وذلك يوم الأربعاء، وقناة القدس وقناة اليرموك في اليوم التالي مع مراعاة فروق التوقيت بالطبع.

ارطغرل ١٣٣ مترجم

يمكنكم مشاهدة الحلقات بشكل سريع وفي أوقاتها عبر المواقع الآتية:

يواصل المسلسل التركي تحطيمه الأرقام القياسية في نسبة المشاهدة التي ترتفع مع العرض الجديد لكل حلقة نظرا لجودة المسلسل العالية في الإنتاج والإخراج على السواء بالإضافة لحبكة الدراما مع الأحداث التاريخية، ويستمر في هذا الموسم اسم “قيامة أرطغرل” على أن يتم الانتقال لاحقا “لقيامة عثمان” وتبدأ به الأحداث بعد أكثر من 15 عاما من أحداث الموسم الرابع لذلك معظم الممثلين به من الوجوه الجديدة.

الحلقة ١٣٣ عبر موقع النور

نستمر معكم في متابعة أحداث المسلسل التركي، حيث تعرض الأربعاء الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل على قناة TRT 1 باللغة التركية على أن يتم عرض الحلقة 133 في الأيام التالية بالترجمة على موقع النور وقناة دعوة واليرموك حتى يستطيع جميع المشاهدين متابعة حلقات المسلسل خارج تركيا.

نلاحظ حتى عرض الحلقة 132 من المسلسل أمس أن أرطغرل لازال في حالة الصراع مع المغول الأمر الذي يجعل الأحداث والصراعات في حالة من التشويق والإثارة، فقد نجح القائمون على المسلسل في لفت الأنظار عبر هذا الصراع لاسيما المشاهد التي تتطلب قدرا من الحيرة والتفكير لدى المتفرج، يمكنكم مشاهدة الحلقة الجديدة عبر رابط المشاهدة حتى ترون بأنفسكم.

نترقب معكم زوارنا الكرام الراغبين في مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي أحداث الحلقة 133 اليوم الأربعاء حيث تعرض عبر شاشة قناة trt باللغة التركية، حيث سنقوم بوضع رابط الحلقة المباشر عبر القناة التركية بالإضافة لرابط موقع النور.

نواصل معكم محبي وعشاق مسلسل “قيامة أرطغرل” متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي باللغة العربية فور عرضها عبر رابط موقع النور والمنوط بعرض حلقات المسلسل بالترجمة عالية الجودة.

يمكنكم متابعينا الكرام الآن مشاهدة البث المباشر للحلقة الجديدة 133 من خلال القناة التركية trt بث مباشر لايف عبر موقعنا، نتمنى لكم مشاهدة طيبة

متابعينا الكرام يمكنكم الآن مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل عبر موقع النور، حيث مشاهدة الحلقة الجديدة رقم 133 والتي عرضت خلال هذا الأسبوع، تتمنى لكم أسرة موقعنا مشاهدة ممتعة.