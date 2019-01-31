“هنا استعلام” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية “الصف الثالث الإعدادي”نصف العام...

نتطرق الآن إلي نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الدقهلية الفصل الدراسي الأول، بعدما أنتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من كافة الامتحانات، من المتوقد صدور النتيجة الخاصة بالترم الاول خلال الأيام المقبلة، وسينتظر الطلاب النتيجة وسنتابع معهم عبر تلك المقالة كل الأخبار الخاصة بظهورها، وسنوفر لكم الرابط المباشر من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية مباشرة فور ظهور النتيجة.

وسيكون على طلاب الصف الثالث الإعدادي المتابعة معنا، ونحن نقدر حالة القلق التي تنتاب الجميع في تلك السنة المصيرية، لكن ستكون هناك دائماً فرصة أخرى بالترم الثاني للحاصلين على درجات ليست كافية في الترم الأول، وبدأت الآن مرحلة تصحيح جميع أوراق الطلاب بمحافظة الدقهلية ومن المنتظر أن تكون النتيجة متاحة لجميع الطلبة قبل نهاية إجازة نصف العام الدراسي، وسيتمكن جميع الطلاب من جلب النتيجة من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

يمكنكم اعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة النتيجة الخاصة بالترم الأول لك من خلال الرابط المتواجد بالأعلى فور ظهورها واعتمادها، وقد وفرنا لكم أيضاً رابط جميع المحافظات المصرية إذا كنت طالب بمحافظة أخرى.

ويتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأسبوع القادم من قبل السيد المحافظ كمال شاروبيم، بعد أن تنتهي عمليات صحيح كافة الأوراق الخاصة بالطلبة.

اقتربت لحظة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بمحافظة الدقهلية، حيث سيكون بإمكانك معرفتها عقب صدورها بشكل رسمياً.