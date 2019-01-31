نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 ” ثالثة إعدادي ” برقم الجلوس ” تعليم القاهرة...

اعتمدت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 جميع الإدارات التعليمية من قبل السيد المحافظ اللواء خالد عبد العال وبلغت نسبة نجاح نتيجة الصف الثالث الإعداي بالقاهرة 2019 حوالي 76.6%، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وسوف يتوافد أكثر من 152 ألف طالب وطالبة عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات لمعرفة نتائج شهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة وقد يواجه الموقع ضغط كبير من قبل الطلاب وقد يتعطل بعض الوقت، لذا سجل بياناتك لنوافيك بالنتيجة فور رفعها إلكترونيا عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

ننشر روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس والاسم للفصل الدراسي الأول، ونساعد جميع الطلبة والطالبات من خلال موقعنا نجوم مصرية بتوفير النتيجة ودرجات جميع المواد للطلاب الغير قادرين على الحصول على النتيجة، وعلى الرغم من ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة بدلا من يوم السبت المقترج من قبل تعليم القاهرة وتصريح موقع اليوم السابع، المعروف بنشر نتائج شهادة ثالثة إعدادي 2019 فيتو اليوم السابع.

اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 93.5 % بحضور (5632) طالب نجح منهم (5266) طالب ، وبلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 95.86 % حيث نجح 2411 طالب من إجمالى 2515 طالب تقدموا للامتحان هذا العام كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 % بنجاح الــ 84 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % بنجاح الــ 36 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان. وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98 % يليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62 % ثم إدارة حلوان التعليمية فى المرتبة الثالثة بنسبة 91.58 %.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة