تراند اليوم : (PDF) أسماء المقبولين في النيابة العامة دفعة 2015 الخميس 31-1-2019 .. استخراج نتيجة النيابة العامة...

يترقب الكثير من المتقدمين للكلية الشرطة دفعة 2015 كليات الحقوق لحظة الكشف الرسمي عن اسماء أسماء المقبولين في النيابة العامة دفعة 2015 عبر موقع وزارة الداخلية المصرية .

حيث قررت النيابة العامة في جمهورية مصر العربية متمثلة بوزارة الداخلية الكشف الرسمي عن أسماء المقبولين في النيابة العامة دفعة 2015 خلال ساعات ، بعد اعتماد دفعة 2015 من كلية الحقوق فيي النيابة العامة في جمهورية مصر العربية ، حيث تم الاتصال على عدد من المقبولين في النيابة العامة دفعة 2015 .

هذا وسيتم نشر اسماء وكشوفات المقبولين خلال ساعات اليوم ، يمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين في النيابة العامة دفعة 2015 من خلال الرابط التالي .