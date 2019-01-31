ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة لعام 2019 بـ رقم الجلوس وذلك بعدما اعتمدها الدكتور اسماعيل طه، محافظ محافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، ووصلت نسبة النجاح إلى خمسة وثمانين بالمائة فاصل ستة وسبعين من مئة في المائة وذلك مع حضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، وفي التقرير التالي نشرح لك كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2019 فتابعنا:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 بـ رقم الجلوس

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية يمكنكللإطلاع على النتيجة أضغط هنا.. على جميع نتائج الطلاب والطلبة في محافظة كفر الشيخ ومنها يمكنك الحصول على النتيجة، أو يمكنك ترك تعليق لنا هنا ونحن سنقوم بنشر النتيجة برقم الجلوس.

معلومات هامة عن نسبة النجاح في محافظة كفر الشيخ 2019

إجمالي عدد المتقدمين لـ الامتحانات 52 ألف و302 طلاب وطالبة، بينما من أدوا الامتحان 51 ألفا و766 طالبا وطالبة، وحصل على أكثر من 50٪، 44 ألفا و397 طالبا وطالبة، وفق تصريحات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والتي أشارت إلى أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، إدارات بيلا، وسيدي غازي، وشرق كفرالشيخ،وقلين،وغرب كفرالشيخ، وفوه، والحامول، والرياض، وسيدي سالم، ودسوق،ومطوبس، وبليطيم،وبرج البرلس، وجاء تتريب المواد حسب نسبة النجاح، لغة عربية،و لغة إنجليزية، ودراسات اجتماعية، ورياضيات،و علوم، وحاسب آلي، وتربيه دينية، وتربية فنية.

وقالت وكيل الوزراة كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين تقدم للامتحان 5 طلاب ونسبة النجاح 100٪،وصعاف السمع والصم أدى الامتحان 40 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100٪، موضحة أنه تم اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.91٪،وتقدم للامتحان 1256 طالبا وطالبة، غاب منهَ 106طلاب، وحضر الامتحان 1126 طالبا وطالبة.