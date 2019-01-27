رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالإسكندرية الترم الاول البوابة الإلكترونية

باتت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية الترم الأول وشيكة، حيث سنتابع معكم من خلال المقال تطورات ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي ونزودكم برابط الاستعلام مباشرة عن النتيجة برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي.

هنا رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية من هنا

وتستعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية لإعلان نتائج شهادة الصف الثالث الإعدادي عبر التبويب “خدمات” ثم” نتائج الشهادات” لجميع الطلاب في مدارس الإسكندرية الإعدادية، وستشمل النتيجة بيان درجات الطالب في مختلف المواد بالإضافة للمجموع الكلي للطالب، علماً بإن المجموع يعتبر عنصر هام الشهادة الإعدادية، حيث هو من يحدد مستقبل الطالب في مرحلة التعليم الثانوي، سواء العام، أو الفني الصناعي، أو التجاري، أو غيره، وبالتالي تأتي اهمية هذا العام الدراسي بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور عن غيره.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من قبل السيد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يتم رفع النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لتكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب، وسنضع لكم الرابط المباشر للحصول على النتيجة فور صدورها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

حتى الآن لم يتم تحديد موعد معين لصدور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية، لكن مع دخول أعمال التصحيح والرصد في مراحلها الأخيرة، يفترض أن تكون النتائج متاحة خلال منتصف الأسبوع الحالي.

وسنقوم بإضافة الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية فور صدورها مباشرة، وسنستمر في متابعة كافة الأخبار الخاصة بظهور النتيجة عبر تلك المقالة.

وتعد محافظة الإسكندرية واحدة من أكبر المحافظات المتواجد بها طلاب، ونقدر حالة القلق التي تنتاب الجميع خلال تلك الفترة نظراً لأهمية السنة الدراسية.