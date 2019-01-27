روابط نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الاسكندرية البوابة الالكترونية خلال ساعات

ينتظر مئات الطلاب، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية “الشهادة الإعدادية” بجميع مناطق المحافظة، منطقة العجمي، سيدي بشر، سيدي جابر، العصافرة، المندرة، لوران، سموحة، العوايد، فيكتوريا، السيوف وغيرها، وذلك بعد أيام قليلة من نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول 24 يناير الحالي.

هنا،، نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

ويتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة على الإنترنت فور اعتمادها رسمياً من قبل المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وذلك عقب نهاية أعمال تصحيح اوراق امتحانات الترم الأول في مديرية التربية والتعلية بالإسكندرية، وسنكون متابعين معكم أخر أخبار نتيجة ثالثة إعدادي بالإسكندرية وجميع المحافظات.

وتضم مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية العديد من المدارس التابعة لها، ومنها مدرسة بن خلدون الاعدادية بنات، مدرسة سيدي بشر الاعدادية بنات، مدرسة الشاطبي الاعدادية بنات، مدرسة محمود صدقي الاعدادية بنات، مدرسة جناكليس الاعدادية بنات، مدرسة محمد حمدي عاشور الاعدادية، مدرسة شمس الإعدادية بنات، مدرسة الفاروق الاعدادية بنات، مدرسة عمرو شعيل، مدرسة معالي الإسلام، مدرسة محمود داوود، مدرسة علي بن أبي طالب، مدرسة عمر المختار الإعدادية، مدرسة أحمد بدوي، مدرسة أبو بكر الصديق، مدرسة الرمل الإعدادية بنين، ومدرسة يحيي باشا.نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من خلال الروابط أدناه.

حتى الآن بتاريخ الأحد 27 يناير 2019 لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية، حيث ينتظر ظهورها خلال أيام.