تردد قناة دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2019 على بي اوت و نايل سات و عربسات بدر 7 | تردد قناة الدوري السعودي SPORT KSA

تردد قناة دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2019، ننشر لعشاق المستديرة المجنونة أحدث تردد قناة دوري بلس ليتسنى لمشاهدي ومتابعي مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر القناة الناقلة لجميع المباريات الدوري الذي يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لهذه النسخة كما أعلن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بداية الموسم الرياضي السعودي.

ويمكنكم بكل سهولة أن تضبطوا أجهزتكم على تردد قناة دوري بلس dawri plus سواء بنظام الاتش دي أو الاس دي ، حيث أطلقت قناة دوري بلس بداية الموسم الرياضي لتكون الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم ، حيث أطلقت مجموعة من أهم البرامج الرياضية بالإضافة إلى تجهيز الاستوديوهات التحليلية بأحدث الأنظمة في تكنولوجيا النقل الرياضي المباشر.

تردد قناة دوري بلس dawri plus 2019

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على ترددات قناة دوري بلس dawri plus 2019 على النايل سات والعربسات وهي :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 12149 27500 عربسات 122507 27500

وتنقل قنوات دوري بلس العديد من المسابقات الرياضية في المملكة العربية السعودية ، ومنها مباراة السوبر السعودي 2018، و مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019 .

بالإضافة إلى مباريات مسابقة كأس الملك سلمان بن عبد العزيز ، جميع مباريات المنتخب السعودي الودية الدولية التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم .

وكانت شركة الاتصالات السعودي إس تي سي أطلقت قنوات دوري بلس لنقل مباريات الدوري السعودي حصرياً في أكبر قيمة عقد تشهده السعودية حيث وقعت شركة الاتصالات إس تي سي عقداً مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم السعودي، في الخامس من فبراير 2018 لتكون الناقل الحصري لحقوق المباريات في السعودية لمدة 10 سنوات في قيمة عقد بلغت 6،6 مليار ريال سعودي.

دوري بلس يقدم بواسطة شركة الاتصالات السعودية STC ويتيح لكل عشاق كرة القدم السعودية خدمة البث المباشر لجميع مباريات الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين عبر تكنولوجيا مميزة ومبتكرة، كما تسمح بمشاهدة جميع المباريات مباشرة على أجهزة الجوال الذكية والتابلت بشكل تفاعلي وعالي الدقة عبر تطبيق دوري بلس المخصص للأجهزة الذكية.

تحديث: يمكنكم ضبط تردد قناة دوري بلس dawri plus النافقلة لمباريات الدوري السعودي، وتحديداً مباراة الأهلي والتعاون في إطار مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.