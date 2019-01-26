تراند اليوم : فيديو رانيا يوسف الجديد +18 ..مشاهدة فيديو رانيا يوسف شاهد فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل.....

فيديو رانيا يوسف الجديد +18 ..مشاهدة فيديو رانيا يوسف شاهد فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل.. فيديو فضيحه رانيا يوسف رانيا يوسف وخالد يوسف فيديو +18 ،وانتشر فيديو اباحي للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو .

مطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .