نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي بجميع المحافظات

نترقم معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019 محافظة المنوفية،من المتوقع أن تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2018-2019 لطلاب وطالبات الصف الثالث إعدادي بعد أن تعتمد من محافظ المنوفية، حيث سنقدم لكم جميع روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس عبر موقع مديرة التربية والتعليم لمحافظة المنوفية حيث قالت بعض المصادر ارتفاع نسبة النجاح عن العام الفائت لنفس الترم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019، وعن موعد اعتماد محافظ المنوفية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2018-2019، من المتوقع نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019 في المنوفية خلال بداية شهر فبراير 2019 على أقصى تقدير في حين ذكرت مصادر أن النتيجة ستعلن قبل حلول شهر فبراير، وذلك بعد انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019 محافظة المنوفية

في حين ذلك أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم انه من المقرر انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بإجابات امتحانات الصف الثالث الإعدادي بداية شهر فبراير المقبل على أن يتم اعتماد النتيجة من محافظ المنوفية اللواء سيد عباس وإعلانها عبر الإنترنت فور اعتمادها ومن الجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 64الف طالب وطالبه موزعين على 379 لجنة على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019 برقم الجلوس محافظة المنوفية

ويمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وولاة الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019 عبر موقع محافظة المنوفية على الرابط التالي: (اضغط هنا).

أما لجميع المحافظات فبإمكانكم معرفة والاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018/2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)