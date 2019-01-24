تراند اليوم : تحميل البوم حماقي الجديد .. تحميل البوم حماقي 2019

تحميل البوم حماقي الجديد ، تحميل البوم حماقي 2019 ،وطرح النجم محمد حماقى، اليوم الخميس، ألبومه الجديد "كل يوم من ده" بعد فترة من ترقب جمهوره، خاصة أنه غائب عن الساحة الغنائية منذ أكثر من 3 سنوات، حيث كان آخر ألبوماته "عمره ما يغيب" الذى طرحه فى أواخر صيف 2015.

وغنى الفنان محمد حماقى فى ألبومه الجديد "عيونى سهرانة" و"من البداية" و"قدام الناس" و"راسمك فى خيالى" و"قالوا عنك".

والكلمات "من البداية قولتلك إن مش دايماً يكون الحب كافى والحياة ليها حسبة تانية يوم ما نزلت دمعه منك فوق كتافى قولتى حاول.. قولت حاضر بس أوعى ماتكمليش لو هتمشى إمشى حالاً.. لو فضلتى ماتبعديش".