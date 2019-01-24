بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج| برقم الجلوس نتائج السادس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الأول عبر azhar.eg/Results

نتابع معكم كل ما يخص نتائج الأزهر، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول وينتظر العديد من الطلبة والطالبات نتائج الفصل الدراسي الأول والتي سيتم الإعلان عنها عبر رابط توفره بوابة الأزهر الإلكترونية ليسهل على الطلبة والطالبات وكذلك أولياء أمورهم الحصول على النتائج برقم الجلوس.

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019م ومنذ الانتهاء والطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور في انتظار نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، والتي من المقرر أن يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من خلالها قريبا حيث انتهى طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019.

نتائج السادس الابتدائي 2019

انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ” نتائج السادس الابتدائي 2019″ يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 طبقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي وضع للطلبة والطالبات، وقد انتهت الامتحانات بسلام دون شكوى من الطلبة والطالبات، وينتظر الآن الجميع إعلان بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

نوفر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية والذي سيتم رفع نتائج المرحلة الابتدائية، الصف السادس الابتدائي، الشهادة الابتدائية من خلاله قريبا، حيث تجري الآن أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية التي اجري فيها الطلبة والطالبات امتحانات نهاية الفصل الراسي الأول.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية ونتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع المواد الدراسية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية قريبا.