الان بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة رابط يلا شوت الجديد ahly

متابعة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة التى ستبدأ بعد قليل، فى ثانى مباريات الأهلى فى دورى المجموعات فى بطولة أفريقيا، الأهلى يريد الفوز فى مباراته اليوم ليحتل قمة المجوعة فى انتظار لقاء سمبا التنزانى، الذى سوف يقام غدا، المبارة مقامة على أرض الجزائر، الذى يسعى لتحقيق فوز على الأهلى.

موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

سوف تبدأ مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة 18 يناير، فى تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة و و العراق وقطر والبحرين اليمن و الكويت، تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و السودان و ليبيا و ولبنان وسوريا و فلسطين و الاردن، تمام الحادية عشر بتوقيت عمان و الامارات، الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة الساورة اليوم الجمعة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – إسلام محارب – رمضان صبحي – حسين الشحات.

الهجوم: وليد سليمان.

فى انتظار بداية المباراة

بدأت اللقاء من ضغط مكثف من الفريق الجزائرى

د 6 هجمة لفريق شبيبة و فاول لهم

د 10 النتيجة 0/0

د 13 رمية تماس للاهلى لمحمد هانى وفاول ضد الاهلى

د 15 هجمة خطيرة لفريق شبيبة و لكن تصل لحارس الاهلى

د 18 الكرة مع دفاع شبيبة الساورة يلعبها على الجهة اليمنى ثم للامام لكن تخرج تماس للاهلى

د 23 هجمة للاهلى تخرج تماس و تعود لدفاع الجزائر

د 26 ركنية يلعبها خطيرة زيرى حمار لكن يمسكها الحارس

د 30 الكرة مع دفاع الاهلى ايمن اشرف يلعبها للامام

د 33 فاول ضد لاعب الاهلى و الحكم يعطى انذار لصالح لاعب الجزائر

د 37هجمة لشبيبة الساورة يخرجها دفاع الاهلى

د 41 رمية تماس للفريق الجزائرى و فاول على وليد سليمان

د 45 تماس لشبيبة تصل الى يحيى شريف وتدخل للدفاع

نهاية الشوط الاول 0/0

ذهب لاعبين الفريقين الى غرف ملابسهم و هناك استراحة

الشوط الثانى

هجمة جزائرية تغطية من الاهلى جيدة

د 49 رمية تماس للاهلى يلعبها و يخطفها لاعب شبيبة

د 52 تماس لصالح شبيبة الى زيرى و توبيتين وتخرج ركنية

د 55 ضربربة مرمى للاهلى يلعبها للامام

د 58هدف لفريق شبيبة الان