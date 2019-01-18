“هنا” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مجاناً اليوم الجمعة في دوري أبطال افريقيا مجانا دون النايل سات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019 هو أكثر ما يبحث عنه محب كرة القدم الآن، من اجل مشاهدة المباراة الثانية لنادي القرن في دور المجموعات بدوري الأبطال مجانا، حيث أن قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة هي صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ولهذا سنحاول عبر تلك المقالة توفير حلول أخرى من أجل مشاهدة اللقاء المرتقب بين الفريقين.

هنا مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

الأهلي وشبيبة الساورة لم يتقابلا من قبل في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وستكون تلك المواجهة هي الأولى للفريقين في البطولات الأفريقية، وهي مواجهة بين وصيف دوري أبطال أفريقيا وصاحب المركز السادس في الدوري الجزائري.القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

ستكون القنوات التي يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم عن طريق قناة إرينا سبورت على القمر يوتلسات وتردد القناة هو 11512 ومعدل التصحيح هو 30000، وهناك قنوات أخرى ناقلة للمباراة وهي كالتالي.

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسنقوم بإضافة قنوات فضائية أخرى ستنقل اللقاء، في حال تمكنا من الحصول على ترددات يفترض نقلها للقاء الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمباراة اليوم

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط الدفاع علي معلول، ايمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، وليد سليمان، رمضان صباحي، وفي الهجوم حسين الشحات وجونيور اجايي العائد من الاصابة.

وسيخوض شبيبة الساورة بقيادة المدير الفني نبيل نغيز هذه المباراة بصفوف مكتملة، وذلك بعد عودة الحارس الأساسي للفريق رؤوف ناتاش وأيضاً عودة عادل بوشيبا من الإيقاف.

كشف طبيب الأهلي إن المدير الفني للفريق مارتن لاسارتي فضل عدم الدفع بلاعب الوسط وليد سليمان خلال التقسيمة من أجل ضمان مشاركته في مران اليوم، وذلك بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها.

وقد قام الأهلي بإضافة كلاً من حمدي فتحي وياسر إبراهيم وجوننيور اجاي إلي القائمة الأفريقية، ليتبقى مكانين فقط متاحين فقط في القائمة، ويحاول الجهاز الطبي للنادي الأهلي تجهيز صانع ألعاب الفريق وليد سليمان من أجل لحاقه المواجهة منذ بدايتها، حيث خضع اللاعب لبرنامج بدني مُكثف.

وقد تم الاستغناء عن المدافع المالي كوليبالي، وبذلك فأن المدافع ياسر إبراهيم تأكد أن تلك المباراة ستكون الظهور الأول له.

أقر رؤوف ناتاش قائد شبيبة الساورة الجزائري وحارس مرماه بصعوبة مواجهة الأهلي التي تقام اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا ولكنه شدد على أن فريقه لا يوجد لديه رفاهية الهزيمة مرة أخرى.

أعلن محمد الكواليني المعلق الرياضي المصري أنه سيعلق على مباراة الأهلي وشباب الساورة على القناة الصوتية الثانية، فيما سيكون حفيظ دراجي على القناة الصوتية الاولى.

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أمله في خروج مباراة اليوم في إطار من الروح الرياضي بين الفريقين، وفي شكل يليق بالعلاقات بين الشعبين المصري والجزائري.

وكان فريق سيمبا التنزاني قد نجح في تحقيق الفوز في أولى مباريات المجموعة على حساب الشبيبة الجزائرية، وكذلك الحال للأهلي الذي تمكن من الانتصار على فيتا كلوب بهدفين.