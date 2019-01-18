“الآن” اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم الجمعة 18-1-2019 مجاناً على النايل سات في دوري أبطال إفريقيا

نقدم لحضراتكم أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة في إطار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتعد مباراة الأهلي والساورة اليوم واحدة من أهم مباريات الشياطين الحمر خلال هذا الموسم، حيث ستكون المباراة دافع كبير للنادي الأهلي خلال ثاني مبارياته بدور المجموعات، وخاصة بعد الفوز المهم على فيتا كلوب خلال الجولة الأولي بنتيجة هدفين دون رد، ومن خلال المقال سنوضح لحضراتكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة مجاناً لضمان مشاهدة المباراة من خلال عدد كبير من القنوات.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

يزداد البحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم مع أقتراب موعد المباراة، حيث يبحث الكثير من محبي ومشجعي النادي الأهلي عن أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم دوري أبطال إفريقيا عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة.

وتلقي مباراة الأهلي وشبيبة الساورة متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نقل مباراة اليوم بدوري أبطال إفريقيا من خلال عدد من القنوات الإفريقية، والتي سنعرضها على حضراتكم بالترددات الخاصة بها.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة الموافق 18-1-2019 في إطار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب 20 أغسطس في حضور عدد كبيرة جداً من الجماهير، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة بي أن سبورت HD 1.

كما يمكنكم التعرف على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة الساورة عبر الرابط التالي:

وستكون قناة الجزائرية الأرضية من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، والتي تقام على ملعب الفريق الجزائري.