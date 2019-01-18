كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر في دوري الأبطال| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم كورة لايف، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019،، حيث مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم يلا شووت، الاسطورة، كورة اون لاين، يستقبل من خلالها الساورة الجزائري الاهلي المصري على أرضية ملعب 20 اوت، حيث مشاهدة ماتش الاهلي اليوم ضد شبيبة الساورة، هي ضمن مباريات الجولة الثانية، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019، ومجموعة الاهلي في دوري الأبطال، هي المجموعة الرابعة، والتي تعرف أيضا تواجد كل من شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني، بجانب الاهلي المصري وفيتا كلوب من جمهورية الكونجو، وفي مباريات الجولة الثانية في المجموعة، سيواجه سمبا فيتا كلوب يوم السبت.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

انطلاقة مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم الجمعة 18-1-2019، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي، وفي الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت كل من الجزائر وتونس والمغرب، وبتوقيت مصر اليوم، ستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءا، بتوقيت المحلي، الذي يصادف الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت أش دي 1،وسيتواجد في التعليق من خلالها، أولا المعلق حفيظ الدراجي، بجانب المعلق محمد الكوليني، ومن هنا ستجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الاهلي والساورة مجانا الليلة.

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وفي مشاهدة مباراة اليوم، يبحث نادي الاهلي المصري، على تحقيق فوزه الثاني في المجموعة،من اجل تعزيز تواجده في المركز الأول من المجموعة، وفي المقابل الفريق الجزائري يطمح من خلال مشاهدة مباراة الاهلي اليوم، على تحقيق فوزه الأول في المجموعة، من اجل الدخول في المنافسة على التأهل إلى الدور القادم.

وكان نادي الاهلي في الجولة الأولى، تمكن من تحقيق نتيجة الفوز على فيتا كلوب الكونجولي، في المواجهة التي أجريت بمصر، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وفي المقابل شبيبة الساورة، قبل موعد لقاء الاهلي اليوم، انهزم خارج الأرض، ضد نادي سيمبا التنزاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب مجموعة الاهلي الان

في هذه الفقرة إليكم جدول ترتيب مجموعة الاهلي والساورة الجزائري،ـ قبل انطلاقة مباريات الجولة الثانية من المجموعة.

الفريق النقاط عدد المباريات سيمبا التنزاني ثلاثة نقاط مباراة واحدة الاهلي المصري ثلاثة نقاط مباراة واحدة فيتا كلوب الكونجولي صفر نقطة مباراة واحدة شبيبة الساورة الجزائري صفر نقطة مباراة واحدة

بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

وتجدر الإشارة أن قبل المباراة ستجدون فيديو بث مباشر الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة، في مباريات دوري ابطال إفريقيا 2019ـ وكل ما عليكم مشاركة الموضوع، والعودة إلينا قبل المباراة، لمتابعة البث المباشر لمشاهدة مباراة الاهلي اليوم الجمعة.

في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد الساورة الجزائري.

من هنا تجدون:

تردد قناة يورو سبورت المفتوحة الناقلة للمباريات.

تردد قناة سورية الرياضية المفتوحة.

موعد مباراة الأهلي القادمة.