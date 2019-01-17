رابط يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر دوري ابطال افريقيا | بدون تقطيع يوتيوب HD كورة اونلاين بأعلى جودة

نرصد لكم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر في ثاني مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي الجزائري نظيره الأهلي المصري على ملعب 20 أغسطس 1955 مساء اليوم الجمعة الثامن عشر من يناير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر أون لاين كورة لايف قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي المميز.

الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر مساء اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1 ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي على الصوتية الأولى، علي محمد علي من خلال الصوتية الثانية.

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وينتظر مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري الملايين من عشاق القلعة الحمراء، ليس فقط لإنها مباراة مهمة في مواجهات الفريق بدوري المجموعات للبطولة الطامح للتتويج بها، ولكن لرؤية الصفقات الجديدة والتي منها حسين الشحات وحمدي فتحي ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وغيرهم.

تشكيلة الأهلي المتوقعة

قبل مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم، حيث ينتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط الدفاع علي معلول، ايمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، وليد سليمان، رمضان صبحي، وفي الهجوم حسين الشحات، وجونيور أجايي.مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشر

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وتضم مجموعة الأهلي فريقا سيمبا التنزالي وفيتا كلوب الكونغولي، وقد فاز الفريق التنزاني على شبيبة الساورة الجزائري في أولى مباريات المجموعة، بينما تغلب الأهلي على فيتا كلوب بثنائية نظيفة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة شبيبة الساورة اليوم الظهور الأول للوافد الجديد ياسر إبراهيم وحمدي فتحي، مع استمرار خوض رمضان صبحي اللقاءات بعد تألقه في الجولة الأولى.

وستكون تشكيلة اللاعبين المتوقعة للفريق الجزائري التي ستبدأ المواجهة كالآتي، حارس المرمى: رؤوف ناتاش، خط الدفاع: إبراهيم الخليل – فاتح طالا – عماد الدين بوبكير – نصر الدين خالد، خط الوسط: يوسف كلخير – ميسالا مرباح – محمد حامية – إبراهيم فرحي – حمزة زيدي، وفي الهجوم: زيري حمار.

وينتظر أن تشهد مباراة فيتا كلوب اليوم الظهور الأول للوافد الجديد ياسر إبراهيم والعائد من الإصابة جونيور أجاي في مركز المهاجم الصريح.

وكان الأهلي قد فاز في اللقاء الأول على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد، في مقابل هزيمة شبيبة الساورة أمام سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة.