رابط يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي بث مباشر دوري ابطال افريقيا يوتيوب HD كورة اون لاين على الأنترنت

نرصد لكم يلا شوت مشاهدة مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي بث مباشر في ثاني مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي الاسماعيلي نظيره الأفريقي التونسي على ملعب الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة الثامن عشر من يناير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر أون لاين كورة لايف قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي المميز.

الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي بث مباشر مساء اليوم الجمعة في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1 ويعلق على المباراة على الصوتية الأولى، علي محمد علي، و المعلق التونسي عصام الشوالي من خلال الصوتية الثانية.مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي

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وينتظر مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي حيث أنها المباراة التي تأتي بعد هزيمة الفريقين خلال الجولة الماضية من دوري الأبطال الأفريقي، لكن لأنها أولى مباريات الإسماعيلي على رضية ميدانه بالجماهير في دور المجموعات منذ عام 2010.

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يسعى الإفريقي، لاستمرار حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفا على الإسماعيلي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات.