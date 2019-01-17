متابعة نتيجة وأهداف مباراة السعودية وقطر اليوم ( لحظة بلحظة ) 17-1-2019 في كأس أسيا

نتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة السعودية وقطر اليوم لحظة بلحظة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أسيا 2019 حيث يستضيف ملعب استاد مدينة زايد الرياضية مباراة السعودية وقطر اليوم لخميس 17-1-2019 في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأسيوية، ولعل جميع المتابعين يودون معرفة ملخص ونتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم أول بأول الشوط الأول والثاني وهذا ما سنوفره لكم عبر هذه الصفحة.

وستكون مباراة السعودية وقطر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأسيوية مذاعة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق التونسي الأشهر في التعليق عصام الشوالي.

نتيجة مباراة السعودية وقطر

تبدأ ضربة البداية لمباراة السعودية وقطر اليوم الخميس 17-1-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، وسنتابع معكم أول بأول نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.

واستطاع المنتخب السعودي حصد 6 نقاط جعلته يتأهل رسمياً للدور الثاني من بطولة كأس أسيا 2019، أما منتخب قطر ففاز في أول مباراة على لبنان بنتيجة 2-0 ثم بسداسية نظيفة في اللقاء الثاني أمام المنتخب الكوري الشمالي.

ملخص وأهداف مباراة السعودية وقطر

سنتابع معكم بعد القليل من الآن نتيجة وأهداف مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس بتاريخ 17-1-2019 متابعة مستمرة للشوط الأول والثاني، بخلاف أننا سنوفر لكم فيديو ملخص وأهداف السعودية وقطر اليوم.