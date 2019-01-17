الآن LIVE: بث مباشر مباراة السعودية وقطر اليوم رابط مشاهدة مباراة السعودية وقطر 17/1/2019 الأسطورة livehd7 يلا شوت كورة ستار كورة

بث مباشر مباراة السعودية وقطر اليوم رابط مشاهدة مباراة السعودية وقطر الأسطورة livehd7 يلا شوت كورة ستار كورة لايف، منذ أن بدأت قرعة كأس آسيا منذ أسابيع انتظر الجميع يوم السابع عشر من شهر يناير نظراً لوجود قمة خليجية خالصة تجمع بين منتخب السعودية ومنتخب قطر وتوقع الكثير أن المباراة ستكون حاسمة على التأهل ولكن بعد مرور جولتين من مباريات المجموعة الخامسة فلم تعد المباراة حاسمة على التأهل بل جاءت لحسم الترتيب فقط وتنظيم مواجهات دور الستة عشر للمنتخبين فقط.

بث مباشر مباراة السعودية وقطر

في السابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الشيخ زايد في درجة حرارة متوسطة تبلغ 22 درجة تنطلق صافرة الحكم دونج جين كيم معلنة عن بداية مباراة السعودية وقطر والتي يتم نقلها حصريا عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD وقنوات الكأس اكسترا الأولى والثانية بتعليق التونسي المتميز عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر

مشاهدة مباراة السعودية وقطر الأسطورة يلا شوت الجديد كورة ستار كورة لايف، ويمتلك المنتخب القطري 6 نقاط مثل المنتخب السعودي ولكن المتصدر هو منتخب قطر بفارق الاهداف حيث سجلت قطر فوزا في المباراة الأولى على لبنان ثم تبعته بفوز بسداسية على منتخب كوريا الشمالية أما منتخب السعودية فاكتفى برباعية في كوريا الشمالية وفوز على لبنان أيضا.

وصول حافلة الفريقين لملعب المباراة

دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء وحماس بين اللاعبين

بث مباشر السعودية وقطر الأسطورة

بث مباشر مباراة السعودية وقطر رابط بث مباشر الاسطورة يلا شوت كورة ستار كورة لايف كورة جول كورة أون لاين مباشر، وقد تحدث مدرب منتخب قطر عن المباراة بعد فوزه على كوريا وأوضح أنه كان يتمنى المؤازرة الجماهيرية للمنتخب ولكن الأحداث السياسية منعتهم من ذلك وأكد على أن اللاعبين قد اعتادوا على هذا الأمر في عدة مباريات سابقة وأن المباراة في نهايتها فهى 11 لاعب ضد مثلهم فهى منافسة داخل أرضية الملعب.

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