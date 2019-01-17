القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة السعودية و قطر فى كأس آسيا 2019

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية و قطر اليوم الخميس 17 يناير 2019،تهم مشجعى كرة القدم الذين يريدون مشاهدة مباراة الفريقين فى كأس آسيا لكرة القدم، البطولة التى تستضيفها دولة الامارات، ويشارك فيها لأول مرة فى تاريخ البطولة 24 منتخب أسيوى، منهم 11 منتخب عربى، وسوف نعرض لكم القنوات المجانية التى ستنقل المباراة مجاناً دون تشفير.

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة العراق وإيران

قنوات بى ان سبورت القطرية تملك بث جميع مباريات كأس أسيا حصرياً على قنواتها beIN SPORTS MAX 2 HD AR وقناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، ويمكن أيضا مشاهدة المباراة على عدد من القنوات المفتوحة التى أعلنت عن عزمها نقل المباراة مجاناً من بين هذه القنوات:

قناة IRIB Varzesh الايرانية وهى تتبع القمر Arabsat 2C/2D/3A فى اتجاه 26 شرقا على تردد 11881 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500 ومعامل التصحيح 3/4 ، كما تتواجد القناة على القمر Intelsat 902 فى اتجاه 62 شرقا والتردد 11555 عمودى معدل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4

قناة EURO SPORT و هى تتواجد على النايل سات تردد 12034 H معدل ترميز 27500 تصحيح 3/4

قناة one world sports أعلنت نقلها للبطولة

قناة IRIB Tv3 و هى تتبع ايران على قمر Arabsat 2C/2D/3A وتردد القناة 11881 ذو استقطاب أفقى

من خلال جدول مباريات كأس أمم آسيا لكرة القدم بالامارات يمكن التعرف على مواعيد جميع المباريات فى كل المجموعات، و موعد مباراة السعودية و قطر فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، وفلسطين وسوريا و الأردن، السابعة بتوقيت السعودية،العراق، الكويت والبحرين و اليمن وقطر، والبحرين، الثامنة بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

مباراة السعودية و قطر المنتخبان ضمنا كلاهما الصعود إلى دور الستة عشر لكرة القدم ، حيث يبلغ رصيد كل منهما ست نقاط.