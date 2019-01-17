نتائج سحب اللوتو اللبناني 17 كانون الثاني lebanon-lotto 2019 يانصيب اللوتو لبنان على قناة LBC أخبار متنوعة عن اللوتو اللبناني توقيت الإعلان عن النتائج المباشرة

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات المتنوعة وأخبار خاصة حول نتائج سحب اللوتو اليوم، وذلك عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم عرض السحب على قناة LBC اللبنانية، ونتابع رابط الإستعلام عن نتيجة السحب للوتو اللبناني، وكذلك نتائج السحب الماضي، وكافة الأخبار المتنوعة حول سحب اللوتو

يلجأ العديد من الناس للدخول في سحب اللوتو اللبناني، وحجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد، لعبة سحب اللوتو نشأت منذ أكثر من ثمانية أعوام وذلك على مفهوم توزيع الأرباح على الرابحين، وتم إطلاق اللعبة في عام 2002 الماضي، ونرصد لكم كل جديد عبر تحديثات متنوعة

نتائج سحب اللوتو اليوم لبنان

تابع النتائج عبر هذا الرابط، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار متنوعة، ويتم السحب يومين في الأسبوع ونتابع نتائج السحب الماضي حيث تم السحب في يوم 14 كانون الثاني 2019، ونتابع معكم كافة الأرقام الرابحة في السحب الماضي، ونرصد لكم الشبكات الرابحة.

نتائج السحب الماضي

سحب زيد كان في يوم 14 يناير 2019

الرقم الرابح 78030

اللوتو اللبناني المرتبة الأولى لا رابح

عدد الشيكات 0

المرتبة الثالثة خمسة أرقام متطابقة

عدد الشيكات الرابحة 26 شبكة

الجائزة الإفرادية لكل شبكة 2852963 ل.ل

المرتبة الرابعة أربعة أرقام متطابقة

عدد الشيكات الرابحة 1581 شبكة

الجائزة الإفرادية لكل شبكة 46918 ل.ل

المرتبة الخامسة ثلاثة أرقام متطابقة

عدد الشبكات الرابحة 23294 شبكة

الجائزة الإفرادية لكل شبكة 8000 ل.ل

موعد السحب القادم

السحب القادم يكون في يوم الخميس 17 كانون الثاني-يناير 2019، حيث يتم السحب كل إثنين وخميس من كل أسبوع، ويتم عرض السحب بشكل مباشر على قناة LBC اللبنانية، ونتابع معكم كل جديد.

قمنا بنشر العديد من الأخبار والتقارير التي تخص نتائج سحب اللوتو اللبناني، والتي نتابعها عن قرب يوم الخميس، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من المصادر الخاصة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرصد لكم رابط الاستعلام عن النتائج بشكل مباشر

اليوم الخميس 17 يناير 2019 يتم الإعلان عن نتائج اللوتو اللبناني، ونتابع الأخبار على قناة LBC اللبنانية، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع سحب زيد الماضي، ونرصد من وقت للثاني نتائج العرض الخاص باللوتو الذي لاقى رواج كبير بين المتابعين، تابع المقال ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.