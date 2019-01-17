كورة لايف HD مشاهدة مباراة قطر والسعودية اليوم في كأس أسيا 2019| بث مباشر السعودية وقطر يلا شوت الجديد

سنعرض عليكم موعد مشاهدة مباراة المنتخب القطري والمنتخب السعودي اليوم الخميس 17-1-2019،وهي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة، من دور المجموعات، من مباريات كاس أسيا 2019، الجارية في الفترة الحالية، في دولة الإمارات العربية، والتي يبحث من خلالها المنتخبين، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل البحث على إنهاء دور المجموعات في المركز الأول من المجموعة.

في نفس توقيت بداية مشاهدة مباراة قطر والسعودية اليوم، وفي مباريات نفس المجموعة، تجري مباراة لبنان وكوريا الشمالية، حيث قبل مباريات اليوم، تمكن المنتخب الأخضر السعودي، ومنتخب العنابي القطري، من ضمن الـتأهل إلى مباريات دور ال 16 من كأس أسيا 2019، وذلك بعد تحقيق المنتخبين نتيجة الفوز في المباراتين الماضية.

مما يجعل مباراة اليوم، بين المنتخب القطري والمنتخب السعودي، يبحث من خلالها، كل منتخب على تحقيق نتيجة الفوز، من أجل الانفراد بصدرة المجموعة، والتأهل إلى الدور القادم في المركز الأول من المجموعة.

ترتيب مجموعة قطر والسعودية

في هذه الفقرة سنعرض عليكم ترتيب مجموعة المنتخب السعودي و المنتخب القطري والمنتخب اللبناني، التي تعرف تواجد أيضا المنتخب الكوري الشمالي، وذلك قبل مباريات اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة.

المنتخب عدد المباريات النقاط المنتخب القطري “تأهل”

مباراتين ستة نقاط المنتخب السعودي “تأهل”

مباراتين ستة نقاط المنتخب اللبناني مباراتين صفر نقطة المنتخب الكوري الشمالي

مباراتين صفر نقطة.

تفاصيل متابعة مباراة قطر وكوريا الشمالية

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري اليوم، ستكون أولا هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1 و2، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة المنتخب القطري اليوم ضد السعودية، المعلق عصام الشوالي، ودائما معا القنوات الناقلة للمباراة، حيث ستعرض قناة الكأس أش دي 1 و2 إكسترا، مباراة منتخب قطر والسعودية اليوم مباشرة.

التوقيت البلد 16.00 بتوقيت لندن وغرينتش 18.00 بتوقيت القاهرة 19.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة 20.00 بتوقيت الإمارات وعمان

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ترتيب مجموعات كأس أسيا 2019.

تردد قناة يورو سبورت المفتوحة الناقلة لكاس أسيا 2019.